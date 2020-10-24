法院要求谷歌必须在 12 月 19 日之前回应美司法部反垄断诉讼

美国当地时间周五公开的一份法庭文件显示，谷歌必须在 12 月 19 日之前对司法部提起的反垄断诉讼做出回应。

周二，美国司法部对这家市值 1 万亿美元的科技巨头提起诉讼，指控其非法利用自己的市场主导地位阻碍竞争，这是数十年来美国监管机构针对大型科技公司权力和影响力的最大执法挑战。谷歌回应称这些指控存在 “严重缺陷”，并警告称，如果政府赢得这场官司，消费者将蒙受损失。

美国司法部指控称，谷歌非法将搜索和广告领域的竞争对手拒之门外，利用广告收入向移动公司和浏览器开发商支付费用，以保持谷歌作为默认搜索引擎的地位。这些举措意味着谷歌在美国的设备领域占据主导地位，几乎没有给予竞争对手留下任何机会。

这场法律大战发生在美国司法部和联邦贸易委员会 (FTC)对谷歌、Facebook、苹果和亚马逊展开反垄断调查一年多之后。在此之前，美国众议院反垄断委员会发布了一份严厉报告，指控谷歌与其他科技巨头滥用市场主导力量，并呼吁对它们进行潜在拆分。

这起诉讼是硅谷科技巨头 20 多年来面临的最激进挑战。对此，谷歌全球事务高级副总裁肯特 · 沃克 (Kent Walker)猛烈抨击了 “可疑的反垄断论调”，他说：“人们使用谷歌服务并不是被迫的，也不是因为他们找不到其他选择。”