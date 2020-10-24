陌陌：总裁兼 COO 王力接替创始人唐岩担任公司新任 CEO

10 月 24 日上午消息，新浪科技获悉，陌陌今日通过一项人事任命：总裁兼首席运营官王力将接替创始人唐岩担任首席执行官（CEO）一职，该任命将于 2020 年 11 月 1 日起正式生效。随后，王力通过全员信的方式宣布了这一消息。

王力是陌陌创始合伙人，现年 37 岁，于 2014 年开始担任 COO，2017 年起担任董事，2018 年起担任总裁，全面负责公司的业务和职能。王力于 2004 年本科毕业于北京航空航天大学，拥有管理学学士学位。

唐岩表示：“我认为没有人比王力更胜任领导陌陌的工作。王力在陌陌担任总裁及首席运营官的经验，及其在公司近十年的职业生涯，使他成为新任首席执行官的最佳人选。我们认为王力过去展现出的领导才能和广泛的商业经验是他能胜任这一职务的关键所在，这包括执行战略愿景的能力、对员工和核心价值观恪守承诺、以及专注于为股东带来回报。我很高兴能把此职位交给这样一位杰出的领导者，也期待着与王力一起，为陌陌开创更加美好的未来。”

以下是全员信全文：

各位同事：

上午好，在这里向大家宣布一项人事任命：经过董事会的批准，从 2020 年 11 月 1 日起，我将出任集团新任 CEO，而唐岩继续担任集团董事局主席。

我跟唐岩共事多年，性格经历各不相同，但却有一点相似，就是我们都很在意人生的宽度，不过他更向往行业的宽度，我更喜欢职业的宽度。唐岩从事过很多行业，从工程行业转型媒体行业再到社交行业，再到如今的电影行业，横跨的每个行业都做得有声有色。我自己则是从事了相当多的职业，也几乎经历了公司这样的组织里面所有的头衔和职能。我一直半开玩笑地说自己最想从事的职业是演员，因为这是一个可以体验所有职业的职业。

所谓各行各业，唐岩追求各行，我追求各业。正是基于这一点差异，我们有了新的分工——唐岩会出于创始人对开疆拓土的兴奋，探索集团业务新的领域和边界；我会基于合伙人对深耕细作的兴趣，推动集团业务健康稳定持续地增长。

最近一年公司的股价有较大波动，这在公司上市六年来的历史上并不是第一次，但一些同事还是表示了关心，所以也想简单说说我的看法。随着今年智能手机的使用人数触达中国人口上限，意味着几乎所有人都已经接入了互联网，移动互联网作为一个行业，那个像青少年一样自生增长的十年幸运时光已经过去了，我们要面对的就是一个属于中年人的新时代。这么说不是在寻找某种理由，而是——借用小说《日瓦戈医生》里面的一句话——“我只想弄清楚事实，而不是把我偶然的命运视为常规。”

所以，我们需要先具备客观认知，才能正确发挥我们的主观能动。从现实的人口代际流动和生育率变化来看，青年人变成中年人的规模也将会大过少年人变成青年人的规模，而主流中年人在乎的东西无非就是三样：票子、身子、孩子。

票子——能不能赚钱

在这方面，公司具备很大的优势。在互联网进入激烈的存量市场争夺之前，我们已经构建了完善和成熟的商业模式，而且基于过去稳健的经营方针，我们的利润率、现金流、负债率都极其良好。我们的业务壁垒比想象中的还要高得多，我们的现金储备也已经超过 150 亿，还在快速增长。商业公司只有赚取利润，才能反哺自己，回馈社会、股东和员工。公司过去两年多已经支出了 6000 多万的公益捐赠，未来我们还会投入更多。公司也愿意持续通过回购和分红回报股东，通过福利和奖金感谢大家。

身子——会不会健康

只有业务是健康的，生态是健康的，才能持续地具备商业上的活力和潜力，中年人就能比年轻人跑得还快。在这一点上，我们有做得好的地方，也有做得不好的地方。比如我们的人力结构还不是很健康，聪明勤奋的新同事不够多，松懈无为的老员工倒是不少。比如我们的商业模式也有不健康的地方，过去的高速发展也带来了一些收入结构和业务生态方面的隐患，我们对用户体验的注意力也开始走神。但我们面临的所有不健康都是可逆的，我们需要的只是不讳疾忌医，积极面对和解决。另外一方面，我们的用户新增、留存、活跃等核心生态指标都始终保持着健康的趋势，我们稳固的社交基本盘可以抵抗足够强烈的冲击，我也会加强陌陌和探探的统筹来确保竞争优势的延续。

孩子——有没有未来

陌陌内部已经养育了一些新产品，探探也孵化了不少，能不能茁壮成长要看运气，也看我们的文化土壤或者说创新氛围够不够好，哺育未来也是接下来我最重要的使命。对于这一点，我非常有信心，因为陌陌是中国互联网历史上为数不多的依靠自主孕育创新，而非在硅谷滴血认亲发展起来的公司，创新的基因深深驻扎在公司的动脉之中。同时，集团也会积极利用现金和其他资本工具，更主动地在市场上寻找潜在的机会。公司接下来也会推出一个真正由我主导并直接负责的战略项目，新的十年在一些固若金汤的领域依然有着见缝插针的机会，让我们不妨试试。

参与创办这家公司已经快十年了，我始终可以坦然地说：作为公司的分母，我从来没有丧失掉职业的态度；作为公司的分子，我从来没有丢失掉创业的精神。回到大家对股价的关切，股价的变化不代表基本面的变化，只是意味着现阶段市场相信我们赚钱的能力，担忧我们健康的程度，怀疑我们未来的发展。要想改变这种认知，我们没有什么捷径可言，我们也不会走任何捷径，把手伸出来，前方的路标就像掌纹一样曲折但清晰——

做我们擅长的，

做我们应该的，

做我们能够的。

然后把手握紧吧。

王力

2020.10.24