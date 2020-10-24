真香结束，苹果或杜绝电商提供补贴低价销售 iPhone 12

IT之家 10 月 24 日消息 昨天，有消息称苹果要求线下经销商严禁将 iPhone 12 系列新品流向包括拼多多、天猫、淘宝、苏宁、京东、唯品会等线上平台，IT之家也进行了相关报道，现在有媒体表示苹果或于今年杜绝电商提供补贴低价销售 iPhone 新品，消费者这次怕是 “香”不起来了。

据 ofweek 报道，苹果 iPhone 在消费电子产品目前仍是热门 IP，出于这一点，往年随着新机发售，各大电商平台也会对 iPhone 新品进行各种补贴、促销活动，以此吸引消费者关注，从而带动平台流量。

例如今年早些时候上市的 iPhone SE 2 就被两家电商作为比拼补贴的武器低价出售，补贴后的价格低至 2799 元，比苹果官方定价降低500 元。除了以低价吸引消费者外，部分电商平台也认为销售 iPhone 新品有助于树立平台的正货品牌形象，这是电商愿意提供巨额补贴销售 iPhone 的原因。

不过，这种促销也在无形中扰乱了苹果对于产品的价格体系，同时损害了苹果线下零售商乃至苹果 Apple Store 线下门店的利益，电商渠道的低价 iPhone 必然会造成线下渠道中 “原价”产品的销量下降。

苹果或于今年开始彻底杜绝线上渠道补贴销售 iPhone 的情况，目前苹果官方仍未对此事表明态度。