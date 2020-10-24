阿里巴巴合伙人蔡景现：生物系毕业，刚入职没听过 Java ，三周写出淘宝网雏形

1024 是 2 的十次方，二进制计数的基本计量单位之一。随着互联网的兴起，10 月 24 日这一天也被赋予了新的含义，那就是程序员的节日。

今天既然是程序员节，那就来说一些轻松的话题吧，文摘菌今天为大家介绍一位阿里巴巴早期的程序员——蔡景现。

在阿里内部，蔡景现可是一位传奇人物，他不是科班出身的程序员，生物系毕业后加入阿里，刚开始连 Java 都没听过。但是作为淘宝网最早的元老程序员，他在马云的要求下，和另外两位战友一起，三周写出了淘宝网的雏形，在王坚尚且还背负着 “骗子”骂名的时候，蔡景现就已经被封为 “码神”了。

一起看看这位程序员的励志故事吧~

三周搭建淘宝网，两年市场份额飙升，为上市打下坚实基础，“扫地僧”被 “封神”

蔡景现是位编程奇才。

早在 2000 年蔡景现就加入阿里巴巴，在阿里有个外号叫 “多隆”，这个名字来源于《鹿鼎记》中一个天真、热情、善良的角色。他为人十分低调，可以说是近乎扫地僧般的存在。

2003 年，蔡景现被马云拉进了一个秘密项目，和另外两位工程师一起从零开始，要在一个月内搭建一个名叫 “淘宝”的网站，并涵盖所有交易系统和论坛系统，结果他们只用了三周的时间就完成了。

蔡景现（左三）与马云和阿里巴巴团队

没错，他就是淘宝网初创团队的三名工程师之一。而如今，淘宝网成为了全球访问量第 10 大的购物网站。

在那之后将近五年的时间里，蔡景现都在独自负责这个购物网站上的所有搜索引擎功能。

尽管在同事们眼中，蔡是一个文静、内敛的人，但他的编程能力和乐于帮助同事解决编程问题的精神却是出了名的。他对编程的热爱是显而易见的，他经常带着笔记本电脑，忙着做项目，并且能在短时间内为遇到困难的同事提供优雅的解决方案。

工作中的蔡景现

在蔡景现团队的努力下，从 2003 年淘宝网诞生起，两年内其市场份额从 8% 飙升至 59%，超过了 eBay 中国，后者的市场份额从 79% 暴跌至 36%。

他们的成功无疑为阿里巴巴上市打下了坚实的基础。

2014 年，在上市前夕阿里更新了最后的招股书，新增了三位合伙人，其中一位就是蔡景现。于是，这位努力付出不计回报的 “扫地僧”以 26 亿身家一举登上了 2017 年胡润财富榜。

蔡景现就这样从一个默默无闻的码农成为了阿里巴巴高级研究员兼合伙人。

非科班出身，却对编程有着特别的热爱，称 “解决问题和写代码让我很有成就感”

1976 年，蔡景现出生于浙江省苍南县灵溪镇蔡垟村一个农村家庭，从小就沉默寡言。1991 年 9 月，15 岁的蔡景现进入苍南中学。和很多男生一样，蔡景现也偏科，理科成绩十分突出，而在语文英语方面则略有逊色。

上了中学后，他接触到了类似小霸王一样的学习机，还看到了一本关于 Basic 编程语言的书，从此便入了迷。在他心里，这大概就是最初激发他兴趣的 “电脑”和编程了吧。

1994 年，他考入了杭州大学，2000 年，蔡景现拿到了杭州大学生物系硕士学位，随后就留在了杭州，加入了阿里巴巴。所以，这位 “码神”也并非科班出身，一开始他对于写代码只是感兴趣，刚进入阿里的时候甚至连 Java 是什么都不知道。

但据了解，他好学又肯吃苦，每天除了吃饭上厕所，就是写代码。蔡景现曾说，“因为在做自己喜欢的事情，解决问题和写代码让我很有成就感。”

阿里巴巴资深副总裁彭蕾这样评价他，“作为阿里最早期的员工之一，多隆伴随阿里成长，在专业方面攻克了很多技术难题，个人魅力也激励了许许多多的工程师。论各方面，多隆成为阿里合伙人都是实至名归。”

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