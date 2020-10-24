马斯克希望用星链卫星构建 “火星互联网桥梁”

美国太空探索技术公司 SpaceX 总裁兼首席运营官格温 · 肖特维尔（Gwynne Shotwell）最新接受采访时透露，该公司创始人兼首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）希望用星链（Starlink）卫星建设地球与火星之间的 “互联网桥梁”。

肖特维尔称，马斯克希望在这颗红色星球上建造大型城市，但他也知道生活在这个太空殖民地的人们可能会想要上网。她补充说：“当我们把人们带到火星后，他们将需要一种交流方式。事实上，我认为在火星周围有个像星链这样的空中互联网将更加关键。”

肖特维尔称：“连接这两颗行星要确保火星和地球之间有强大的通讯。”这将意味着火星和地球之间将有某种 “互联网桥梁”。

这位 SpaceX 首席运营官还解释说，该公司不会仅仅因为想要瞄准火星就放弃地球。

马斯克创立 SpaceX 的目的就是将人类送上其他星球，而星际飞船有朝一日可把地球人送上火星。为了实现这个目标，马斯克称他需要由 1000 艘星际飞船组成的船队，以在火星上建设能够自给自足的可持续发展城市。

马斯克此前誓言要在 2050 年之前将 100 万人送上火星。根据他的说法，SpaceX 的目标是在 10 年内在德克萨斯州南部的设施中建造 1000 艘星际飞船，这相当于每年建造 100 艘。鉴于该公司到目前为止还没有建造出任何功能齐全的星际飞船，这是个相当大的挑战。

马斯克的最终目标是每年发射 1000 次前往火星的星际飞船航班，平均每天 3 次。每次每艘飞船都会将 100 名乘客送往这颗红色星球，让他们成为火星大城市的公民。