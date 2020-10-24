微软 Surface Duo 宣布降价 200 美元，上个月才开售

微软于去年 10 月发布了 Surface Duo 双屏设备。但是，它从今年 9 月才开始上市，价格为 1399 美元。值得一提的是，Surface Duo 现在已经降价至 1199 美元（约合 8014 元）。

微软 Surface Duo 的 128GB 版本先前售价为 1,399 美元，而其 256GB 版本则为 1,499 美元。在微软的在线商店，这两种型号现在都可以分别以 1199 美元（约 8014 元）和 1299 美元（约 8682 元）的价格购买。目前，Surface Duo 仅在美国销售。

最近的一份报告显示，Surface Duo 的 USB-C 周围的塑料很容易破裂。一些用户还抱怨遇到网络信号问题。微软提供了为期 2 年的意外损坏险计划，价格为 199 美元，用于机械和意外损坏。

Surface Duo 具有一对 5.6 英寸的 PixelSense AMOLED 屏幕，二者结合在一起可提供 8.1 英寸的屏幕空间。设备的正面和背面都有大猩猩玻璃 5 保护。内部搭载 Snapdragon 855 移动平台

另外，它还具有 3577mAh 电池，支持 18W 快速充电。