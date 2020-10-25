Win10 这隐藏功能太良心，远程解决电脑问题神器

电脑遇到问题，自己搞不定，但搞得定的高手又鞭长莫及，要如何解决问题？很多朋友都会想到用 QQ 的远程协助功能。但 QQ 一来体验并不好，例如屏幕缩放本身就有很多问题；二来还得靠一个第三方软件，万一对方就没装 QQ 那咋办？其实，很多人都不知道，Win10 就自带了远程协助功能！这在 Win10 中叫做 “快速助手”，你是不是从来没有注意到呢？

Win10 的快速助手使用非常简单。通过搜索功能，直接就可以找到它。

▲通过搜索可以找到快速助手

▲快速助手界面

要注意，快速助手使用的是 Windows 的远程连接机制。我们知道 Windows 带有远程桌面 RDP 功能，快速助手是基于此实现的。在使用前，受连接方需要开启系统中的 “允许远程协助”的选项，才可以使用。

▲需要先打开远程连接

快速助手的使用非常简单。如果 A 电脑远程连接 B 电脑，那么首先需要操作的是 A 电脑。A 电脑需要在快速助手中，点击 “提供协助”，随后登录微软账号，接着快速助手就会生成一个安全代码。这个安全代码是存在有效期的，10 分钟后即会过期。

▲生成一个安全代码

接着，在 B 电脑中输入这个安全代码，A 电脑就可以连接过去了。连接完成后，A 电脑可以直接远程操作 B 电脑，以解决种种问题。而微软还非常贴心，为任务管理器、重新启动等解决电脑问题的常用方案，设置了一键触发按钮，甚至还有批注功能，告诉对方到底问题在哪，还是非常不错的。

▲对方输入安全代码

▲就可以控制对方了

总的来说，这是 Win10 中的一个鲜为人知的实用工具。它的使用门槛要低于远程桌面，使用微软账号生成安全码即可建立连接，非常方便。可惜的是，这样的功能却不为人所知，希望大家能多多活用快速助手吧。