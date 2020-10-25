南华早报：国内苹果 iPhone 12/Pro 首销强劲

iPhone 12 在上周五正式开售。作为首款支持 5G 的 iPhone 产品，iPhone 12 的开售迎来巨大的成功。

《南华早报》的一篇文章指出，iPhone 12 开售首日就迎来了火爆状况。

文章中指出：“即使到了中午饭点，在位于北京的 Apple Store 三里屯旗舰店外依然排着长龙。一位购买了几台 iPhone 12 的黄牛党表示，早上 8 点 Apple Store 门口已经熙熙攘攘。如果有人找我买受欢迎配色的 iPhone 12 ，我要加价 1000 元才会卖。”

三里屯 Apple Store 排长龙。图源《南华早报》

比起 iPhone 11 系列，今年的 iPhone 12 系列从一开始就展现了强大的吸引力。根据天风国际分析师郭明錤此前的分析，iPhone 12 Pro 在中国市场的出货量将会占据全球出货量的 35% 至 45% 左右。而在 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 开始预售的首个周末，全球已经诞生了 700-900 万份订单。

在线上市场 iPhone 12 的销售同样火爆。10 月 16 日预订开始后，30 秒内，京东的 iPhone 12 存货售罄；而淘宝的数据显示，过去 30 天搜索新 iPhone 的用户多达 3000 万名，相比去年多一倍。

iPhone 12 的大卖，很可能是因为它终于支持了目前最火热的技术 5G。据报道，iPhone 12 预售开启一天内，全球预订量达到了 170-200 万，而去年的 iPhone 11 则是 50-80 万——而且今年的四款产品并未同时开卖。

iPhone 12 未在包装盒内配备耳机和充电器，引起了一些负面反响。但结果显示这个改变并未影响其销量。售价高达 6299 元的 iPhone 12 显然比国内不少平价 5G 手机昂贵得多，但 iPhone 12 的火热程度，随着下个月另外两款产品的开售，或将再次迎来一次高峰。