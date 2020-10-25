Win10 20H2 正式发布：多图对比旧版&新功能一览

近日微软在其官方网站发布了最新的 Windows 10 20H2 版（10 月更新），根据微软的更新规则，春季版一般包含更多新功能，而秋季版更倾向于 Bug 修复，因此很多人对于 20H2 的期待程度并不高。但事实上，和以往版本不同，此次的 Win10 20H2 其实是带来了一些比较明显的变化，尤其是有关开始菜单的变化格外引人注目，接下来就让我们一起来看看吧。

Win10 20H2 发布

1. 主题感知式开始菜单

“主题感知式开始菜单”应该算是 20H2 里最吸睛的一处改进，之前的开始菜单这里就不多吐槽了，配色辣眼、风格迥异，特别是切换到夜间模式后，那效果也是够酸爽了。20H2 的这款开始菜单，顾名思义就是可以根据系统主题自动调整菜单颜色。实际效果就是类似下图这样，通过调整菜单色与磁贴底纹的色彩平衡，来协调整体的菜单视觉感。

新旧开始菜单对比

除了深浅两种标准模式外，新菜单也支持其他主题色彩，只要勾选 “在以下区域显示主题色”→“‘开始’菜单、任务栏和操作中心”，然后挑选一个自己喜欢的 Windows 配色即可。此外，程序列表内取消的图标底色，也对颜值提升起了重要作用。

支持多彩效果

2. 系统信息换位置了

Win10 20H2 进一步降低了传统界面在系统中出现的比例，比如我们之前习惯的右击 “此电脑”查看系统属性，在新版中会直接跳转到 “设置”→“关于”面板，之后再通过右侧子链接进入相关子模块。在 20H2 中，更多系统设置模块被迁移至设置面板，这一变化在未来也将继续。

系统信息面板改进

3. 内置新版 Edge 浏览器

新版 Chromium 内核 Edge 浏览器，大家已经十分熟悉。从 2019 年 4 月首版推出至今，已经陆续打磨了一年多时间。尽管脱胎于谷歌 Chromium 内核，但微软还是给它赋予了很多全新的活力，特别是在与 Win10 的配合上，自动登录账户、自动同步数据、多端同步浏览、自带扩展商店，相比传统的 Edge 浏览器和谷歌浏览器，均有过之而无不及。从 20H2 版开始，微软正式将 Chromium Edge 预装到 Win10 系统中，来取代传统的 Edge 浏览器，这也是和 20H1 版一个很明显的区别。

Win10 20H2 已预装 Chromium 版 Edge 以取代老版 Edge

4. Alt+TAB 网页标签切换

老版的 Alt+TAB 仅支持程序级切换，无论 Edge 中打开了多少窗口，最终只会显示一个。在 20H2 版中，一项与 Edge 有关的内部标签切换功能被引入进来。该功能开启后，用户可通过 Alt+TAB 同步查看到所有已打开的浏览器界面，从而更快地切换网页。并且 Win10 还允许用户，根据自身情况设置实际的展示级别（所有网页、最新 5 个网页、最新 3 个网页、不启用）。

20H2 版 Alt+TAB 可查看所有 Edge 中已打开网页

有关 Alt+TAB 的设置

5. 全新文件关联设置

Win10 20H2 启用了全新的文件关联设置，进入面板后，你会发现左侧是扩展名，右侧是当前已设好的应用名称。扩展名与应用名一一对应，相比旧版更直观也更友好。

更直观的文件关联设置面板

6. 存储感知更丰富

Win10 20H2 版扩展了存储感知的探测范围，相比 20H1 版更加宽泛。同时新版还更智能地排列了这些 “要删除”文件，以便提高用户识别与清除的效率。

存储感知探测更全面

7. 可修改显示器 “刷新率”

如果你所购买的是 120Hz、144Hz 这样的高刷新率显示器，想要真正展示出显示器的实力，就要确保 Windows 同样也运行在相同的刷新率下。从 20H2 版开始，用户即可在 “设置”→“系统”→“显示”→“高级显示设置”中，手工修改显示刷新率，以确保系统能与显示器更好地匹配。

新增显示器刷新率调节

8. 专注助手不再 “扰民”

专注助手是 Win10 早期推出的一款办公辅助功能，可以在用户进行通话、游戏、幻灯片演示时，暂时屏蔽系统通知。然而令人尴尬的是，实际工作中专注助手的 “出镜率”甚至比普通的通知还多，这让很多人感到烦不胜烦。不过在 20H2 中，微软已经开始对 “专注助手”进行相关优化，大幅降低其自身的曝光机率，专注助手——终于不再扰民了！

新版 “专注助手”将更加安静

9. Win10 更新更快捷

如果你是从 2004 版或者更新的版本中升级 20H2，一定会发现这一次的更新变得很快。没错！这是由于 20H2 版引入了一种全新的简化升级模式。除了安装包体积大幅缩小外，更新速度也将有了质的提升，由原来的几十分钟，缩小到现在的十几分钟。

新版 Win10 更新将更小更快

写在最后

Win10 20H2 应该是近期最靠谱也是小编最推荐的一次更新，和之前的全量化更新不同，20H2 版其实就是一个 “启用包”，相关功能模块已经通过日常更新嵌入到系统内，更新包不过是将这些功能 “唤醒”罢了。因此无论从功能还是稳定性方面，Win10 20H2 都很值得大家期待！

你更新 Win10 20H2 了么！