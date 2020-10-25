SpaceX 再发射 60 颗 “星链”卫星，总数已达 900 颗

IT之家 10 月 25 日消息 SpaceX 公司又发射了一批 60 颗 “星链”卫星，此次发射于美国东部时间上午 11:31 进行，从佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地升空。这是迄今为止第 15 次 “星链”发射，SpaceX 公司迄今已发射了近 900 颗这种“星链”小型低地球轨道卫星。

IT之家了解到，这次发射使用的是猎鹰 9 号第一级助推器，此前两次发射都是在今年年初，包括 9 月份刚刚交付的前一批“星链”卫星。助推器也成功回收，并在大西洋的 SpaceX 公司的 “只读指令”浮动自主着陆船上进行了海上降落。

本周早些时候，德克萨斯州的埃克托县独立学区宣布成为 SpaceX 的 “星链”网络的新试点合作伙伴。明年，该学区将通过 “星链”的网络获得对低延迟宽带的连接，一开始最多连接 45 个家庭，随着更多卫星的发射和上线，计划将其扩大到 90 个家庭总客户。

IT之家了解到，SpaceX 与 “星链”的目标是在全球范围内提供宽带服务，尤其是以前难以到达的地区和农村。其大型卫星群在实现最大目标覆盖率之前，将致力于发展到数万颗卫星，与提供当前大多数商业化卫星互联网的大型地球同步卫星相比，它在延迟和可靠性方面具有很大优势。