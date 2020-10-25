特斯拉回应：涉及召回车辆没有任何缺陷，根本原因在于驾驶员

雷锋网日前，中国国家市场监督管理总局发布公，特斯拉汽车（北京）有限公司已经备案了召回计划。其中涉及的车辆为部分自美国进口的 Model S 和 Model X 两款车型，召回车辆数量超过 4.8 万台，原因都和车辆悬架有关。

不过，特斯拉认为，这些涉及召回的 S / Model X 悬架实际上没有缺陷，而中国基本上是在强迫进行不必要的召回。

在一封特斯拉负责法规事务的执行顾问 Elizabeth H. Mykytiuk 发送给美国国家公路交通安全管理局（NTHSA）的信中，Mykytiuk 声称，中国强迫特斯拉发出了召回令。

“由于 SAMR / DPAC 认为该主题需要在中国市场进行召回，特斯拉只能选择自愿召回相关车辆或在中国行政程序中承担沉重负担。尽管特斯拉不同意 SAMR / DPAC 的观点，但该公司已决定不对仅针对中国市场的召回提出异议。”

同时，Mykytiuk 在信中写道：“特斯拉尚未确定前悬架后部链节或后悬架上链节中是否存在缺陷，并认为此问题的根本原因是驾驶员滥用，包括驾驶员的使用和对可损坏性的期望在中国市场上异常严重。如果客户输入了滥用负载（例如，路缘石撞击，严重的坑洞撞击等），则零件可能会损坏，由于最初的滥用和后续负载输入的复合影响，可能导致立即失效或延迟失效。”

特斯拉表示，类似的悬架问题在中国出现比例是 0.1%，在全球其他国家的均值是 0.05%。

这批车辆都是美国生产，使用的是与同期间生产的所有其他 Model S 和 Model X 相同的悬架。

据了解，从 NHTSA 从 2016 年就开始研究特斯拉的 Model S 和 Model X 悬架的潜在问题，但他们没有发现任何缺陷。

究竟是这一批进口的车辆悬架本身存在问题，还是如同特斯拉描述的那样，中国市场出现悬挂的问题的比例远高于其他地区，还需要更多的数据披露。