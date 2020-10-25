三星家族掌舵者李健熙去世：揭秘韩国最强大 “李氏王朝”

北京时间 10 月 25 日消息，三星集团会长李健熙 (Lee Kun-hee)今天去世，享年 78 岁。作为三星家族的第二任族长，李健熙一手将三星从一家小型电视机制造商发展成了全球消费电子巨头，让三星家族成为了韩国实力最强的 “王朝”。

美国《商业内幕》杂志今天汇总了三星家族的发展史，以下通过图集的形式回顾三星 “王朝”的发展之路：

1938 年，李氏 “王朝”建立

图 1：李秉喆

1938 年，三星 “王朝”的创立者、第一任族长李秉喆 (Lee Byung-chul)开了一家很小的干货店。几十年后，他的儿子把 Galaxy S 打造成了智能机领域的明星产品，成为市场中最梦寐以求的手机之一。让人想不到的是，李秉喆在开设这家小店时手里只有 25 美元的创业资金。

从 25 美元到韩国 GDP 17%

图 2：李秉喆创建三星商会

据彭博社报道，2012 年，三星营收相当于韩国国内生产总值 (GDP)的 17%。三星企业网站显示，李氏家族的经营范围已经覆盖了智能机、电视机等消费电子品，芯片、锂离子电池等组件，服装，酒店，度假村，建筑，人寿保险，广告，造船、航空和武器技术。

第二任族长：李健熙

图 3：李健熙

李健熙管理着李氏家族掌控的企业集团。这种结构在韩国被称之为 “财阀”，是一种交叉持股的公司网络，由三星家族成员持有每家公司的少量股份。但是，这种结构也使得三星家族成员的接班和所有权结构不够清晰。例如，第一毛织是三星集团的控股公司，但是为了让接班更容易，它宣布以 90 亿美元收购三星物产。

三星家族与 LG 家族联姻

图 4：LG

1956 年，李秉喆的次女李淑熙 (Lee Sook-hee)嫁到了韩国具氏家族。这原本是一桩美满的婚姻，直到具氏家族掌控的 LG 成为了韩国最大消费电子品销售商之一。随后，李秉喆与具氏家族的关系开始恶化。

三星进入扩张模式 收购生命保险公司

图 5：三星生命保险

李秉喆在 1943 年迎来了自己的第八个孩子李明熙 (Lee Myung-hee)。随着李明熙从一个初学走路的孩子成长为青少年，三星也拥有了自己的面粉厂和糖果机。据彭博社报道，三星在 1963 年收购了东方生命保险公司，成立了后来的三星生命保险公司，持有三星电子股票。1970 年，当李明熙快要 30 岁时，三星进入电子行业，开始生产电视。

李秉喆被迫辞职

图 6：李昌熙走私糖精

1966 年，据《韩民族日报》报道，李秉喆的次子李昌熙 (Lee Chang-hee)向韩国走私了 50 吨糖精。这起丑闻导致李秉喆被迫辞职。1967 年。按照韩国的传统，李秉喆的长子李孟熙 (Lee Maeng-hee)成为 CEO。

大儿子领导过于激进让三星陷入混乱

图 7：李健熙与李孟熙 (右)

李孟熙的领导风格过于激进，引起了李秉喆最亲密合伙人的反感。《韩民族日报》称，李秉喆在回忆录中写道，李孟熙在掌权后 6 个月内就让三星陷入混乱。

二儿子举报父亲遭到 “流放”

图 8：李昌熙

1969 年，李昌熙为跻身管理层向韩国总统告发了父亲的行贿小金库，而大儿子李孟熙也被怀疑有告密之嫌。李秉喆盛怒之下，将二人全部逐出继承者名单，二公子李昌熙更被 “流放”美国。

李秉喆病逝

图 9：李健熙

1987 年，李秉喆病逝，他的三儿子李健熙成为了新任三星集团董事长。当李秉喆病逝时，他的子女感到一些惊慌。传闻称，李秉喆与一位不知姓名的情妇还有两个孩子。

李健熙上位 其兄弟姐妹分拆三星帝国

图 10：姐妹分拆三星

在李健熙接任三星董事长后，他的姐妹李仁熙 (Lee In-hee)、李明熙分别在 1991 年、1997 年将她们掌控的三星家具部门、零售部门从集团脱离。李仁熙创建了韩松集团，现在是韩国最大的造纸商和电子制造商。李明熙则创建了新世界集团。一些三星观察人士称，目前的三星可能还会迎来一次分拆。

李健熙被定罪，然后赦免

图 11：李健熙被赦免

1996 年，李健熙被认定向前总统全斗焕、卢泰愚行贿。1997 年，李健熙被时任总统金泳三特赦。

三星开发出世界首款互联网智能机

图 12：三星首款互联网智能机

抛开继承权之争，三星集团蒸蒸日上。1999 年，三星开发出了世界上首款连接互联网的智能机。到 2004 年时，三星手机在美国市场的流通量为 2000 万部。

三星律师揭发李健熙行贿基金

图 13：李健熙被举报行贿

2007 年，三星首席律师金勇哲 (Kim Yong Chul)向韩国官员揭发李健熙的行贿基金，该基金被李健熙用来行贿韩国检察官、法官以及政治人物。金勇哲还称，三星培训高管担任替罪羊，以防丑闻被揭发，矛头指向李健熙。

李健熙被判入狱三年 引发权力真空担忧

图 14：李健熙被判入狱三年

2008 年，据《金融时报》报道，李健熙被判逃税 4500 万美元，被罚款大约 9000 万美元，被判有期徒刑三年，缓刑五年。他辞任三星会长，并公开道歉。那时，三星已成为美国最大手机制造商。

李健熙再被赦免 身体状况已不佳

图 15：李健熙再被赦免

2009 年，为了帮助韩国申办奥运会，韩国总统李明博对李健熙行使赦免权。李健熙重新担任三星电子会长，但身体状况已不如从前。到 2011 年时，三星已在生产液晶面板、芯片以及平板电脑。

Galaxy S 横空出世

图 16：第一代 Galaxy S

三星高端智能机系列的首款手机 Galaxy S 在 2010 年发布。尽管它在国际市场相对成功，2012 年的全球销量达到 2400 万部，但是在美国表现不佳，被苹果的 iPhone 4 击败，后者同期销售了大约 8500 万部。直到 Galaxy S3 发布，Galaxy 系列才成为苹果的危险对手。

三星所有权之争再起

图 17：兄妹争夺股权

尽管李昌熙在 1991 年去世，但是李孟熙连同他的妹妹李淑熙在 2012 年再次对李健熙发起诉讼，寻求获得 4.1 万亿韩元 (约合 35.4 亿美元)的三星股权。李孟熙称，父亲李秉喆留给了他与李淑熙一部分股权，被李健熙侵吞。这一诉讼最终被韩国法院驳回。

李健熙培养孩子接班

图 18：李健熙的三个孩子

李健熙有四个孩子，三女一儿，都被送到美国读书。他的独子李在镕 (Lee Jae-yong)被作为接班人来培养。2000 年，李在镕领导了 14 家互联网创业公司，其中 e-Samsung 是最大股东。然而，这些公司在一年内破产，e-Samsung 损失了 200 亿韩元 (约合 1800 万美元)。这对年轻的李在镕的信誉是一次打击。2006 年，李健熙的 26 岁女儿李尹馨在纽约自杀。

三星家族的权力结构图

图 19：三星家族权力结构图

最下面的一个分支是李健熙的子女，他们也有自己的小孩，但是远离公众视线之外。李在镕有两个孩子，长女李富真有一个儿子，次女李叙显有四个孩子。2013 年，李在镕的儿子以 “弱势生”名义进入首尔知名中学引发调查，导致李在镕被迫道歉。

第一继承人李在镕

图 20：李在镕

据《福布斯》报道，李在镕在日本和美国学习管理学，已被任命为三星电子副会长。分析师称，李在镕的管理策略似乎延续了父亲李健熙的 “除了孩子和老婆，一切都要变”的哲学。作为三星高管，他的能力很大程度上尚未得到证明，至少对于旁观者来说是这样。

竞争者李富真

图 21：李富真

李健熙的长女李富真是李在镕继承大位的竞争者，被公众称之为 “小李健熙”。她目前担任新罗酒店社长、第一毛织的联席社长。她主要负责酒店管理业务，但被认为能力很强，成功打造了韩国的免税店。她说服了 LV 于 2011 年在仁川机场开设了首家机场门店。

小女儿李叙显

图 22：李叙显

李叙显目前负责三星的时装和广告部门，目前担任第一毛织的联席社长。和她的兄弟姐妹一样，李叙显在三星管理层中担任的职位越来越高，这被外界解读为李健熙开始把权力移交给他的子女。

李健熙突发心脏病

图 23：李健熙

2014 年 5 月，李健熙突发心脏病，由儿子李在镕接管三星。但是，李健熙的子女可能没有结束权力争夺战。韩国正向三星施压要求其简化企业结构。其他人推测称，三星可能再次分拆，就像 1991 年、1997 年那样。旁观者正在观察李健熙的子女，想知道第二次夺权是否不可避免。但是其他专家认为，按照目前三星家族的运营模式，夺权之争不大可能发生。

接班计划受到外部威胁

图 24：辛格尔

本月稍早时候，资产管理公司 Elliot Management、维权投资者保罗 · 辛格尔 (Paul Singer)买入了 7.1% 的三星物产股份，成为三星物产的第三大股东。三星物产是三星集团的建筑公司。第一毛织原计划收购三星物产，但是辛格尔向法院申请禁令试图阻止这一收购。辛格尔称，他相信第一毛织提出的 94 亿美元全股票收购要约低估了三星物产的价值，所以合并对投资者来说不公平。对于李氏家族来说，辛格尔的这一举措十分棘手，因为合并有助于解开三星集团的交叉持股网络，使其以 2% 的股份控制大约 70 家公司。

李健熙病逝

图 25：李健熙病逝

三星今天发表声明称，会长李健熙今天病逝，享年 78 岁。