群联发布 E18 NVMe SSD 主控：可提供三星 980 Pro 约 120% 的随机性能

IT之家10月25日消息 Phison、SMI、Marvell、三星等厂商已经推出了自己的 PCIe 4.0 固态硬盘主控，而群联（Phison）本周推出了自己的第二代产品。

新的群联 E18 系列主控可提供比 E16 更高的性能，定位高性能客户。通过测试工具 CrystalDiskMark 测得某早期 ES 版硬盘的顺序读取速率为 7381.21 MB/s 读取，顺序写入为 7025.86 MB/s，预示 E18 现已成为当前已知最快的 PCIe 4.0 x4 NVMe SSD 主控之一。

据外媒 tomshardware 消息，该主控可提供最高 120 万次 IOPS 的随机性能，日常稳压其他厂商的产品，例如当前旗舰固态三星 980 Pro。当然，这并非正式版本的产品，仅是在一款采用 2TB 美光 512Gb B27B 96 层 TLC 闪存的 ES 版 SSD 产品中测的。

IT之家了解到，三星 980 Pro 的速度为 7/5GBps（读 / 写），能够提供 100 万 IOPS 的随机性能，这已超越群联 E16 的 SSD 型号。

而其他厂商，慧荣（Silicon Motion）刚发布了其最新的 PCIe 4.0 主控 SM2264 和 SM2267，诸如 Adata 的 XPG Gammix S50 Lite 之类的产品已经开售。