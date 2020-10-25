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首页 > 游戏之家>游戏快报

真 · 有生之年系列，《银翼杀手：加强版》宣布延期，发售日暂不确定

2020/10/25 17:16:42 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家10月25日消息 Nightdive Studios 宣布，原计划于 2020 年发售的《银翼杀手：加强版》将延期发售，发售日暂不确定。

▲ 图源 GOG

工作室首席执行官 Stephen Kick 接受采访时表示：“因为游戏使用的一些旧技术，我们有些障碍还有待克服。而且我们在找寻游戏源代码和原始资料方面仍毫无收获。”此外， Kick 也并不认为他们能找到之前的源文件，“ 我们宁愿相信，那些东西，没有人会知道。”

IT之家了解到，Westwood 于 1998 年被 EA 收购，导致旗下许多老游戏的源代码和资料在搬迁中遗失。

尽管不久前 EA 为了开发《命令与征服：重制版》而翻找出了许多老游戏的代码和资料，但是这其中并没有任何关于《银翼杀手》原作游戏的内容。之后 EA 并没有给出任何答复或实施措施，但由于 "法律原因" ，NS 工作室已别无选择，只能听天由命并对之前的游戏逆向编译

不过 Stephen 也表示这会是一个巨大的麻烦，但游戏应该能在“不久之后”与大家见面：

所以，是的，这是一个真正的挑战。这也仅仅只是比我们预计的时间稍微稍微长了“亿”点点而已。

《银翼杀手：加强版》原定于，2020 年晚些时候在 PC，索尼 PS4，Xbox One 和 NS 平台上架，但目前看来可能是遥遥无期了。

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关键词：银翼杀手

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