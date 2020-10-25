Opera 寻找 “个人浏览器”：两周内浏览浏览网页，薪酬约 63415 元

IT之家10月25日消息 近期Opera官网发布了一则“Personal Browser（个人浏览器）”职位招聘信息，可以远程全球工作，并且是临时职位。据官网介绍说明，Opera正在寻找一个人浏览网页的乐趣。

想象一下，浏览网页就能得到报酬。Opera正在寻找一个个人浏览器，任务就是人来浏览网页。这绝不是笑话。

作为一个“个人浏览器”，你的任务是浏览网络的远方角落，谈论你遇到的有趣和奇怪的东西。Opera会帮你找到好东西。

IT之家了解到，Opera表示，对于这个重要的角色，我们正在寻找那种喜欢傻傻的备忘录、看海豹宝宝视频和研究阴谋论的人。

你可以把它看作是一个伟大的工作。你会得到8000欧元（约合人民币63415元）的报酬，两周的时间里，你会做一些你本来就会做的事情来消遣。你终于可以把乐趣变成生意，浏览网页赚钱。

下面是一些要求内容：

你喜欢网络

你知道浏览器是什么

你经常自言自语

你有一台电脑和稳定的网络连接

你会说流利的英语

你至少年满18岁

Opera称，两周的浏览期将在2020/2021年冬季开始。除了你的报酬之外，Opera还承诺通过其社交媒体渠道为你的世界名气做出贡献。

另外，Opera不关心你在线下是谁，也不关心你之前为谁工作。以下是你需要做的申请。

准备一个简短的视频（15 -60秒） 你在视频中讲述你生活中最相关的浏览时刻。它可以是任何东西，从一个有趣的事件到一个死认真的启示 - 这完全取决于你。

将你的视频上传到Facebook、Instagram、TikTok或YouTube的#operapersonalbrowser下。记得将你的隐私设置改为公开。

在2020年11月13日（星期五）之前，将你的视频链接和社交媒体分享到personal-browser[at]opera.com。

这是申请过程的第一阶段。稍后，Opera会给入选的申请者回信，并给出关于项目和下一步的进一步细节。

这不是一个就业机会。Opera将选出一名优胜者，并要求他以Opera合作伙伴之一的独立承包商身份，而非Opera的员工身份，进行为期两周的浏览工作。支付的条件是候选人与合作伙伴之间签署一份双方同意的独立承包商协议。

申请地址：点此链接。