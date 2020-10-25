宏碁推出 ConceptD 7/7 Pro 笔记本和 ConceptD 300 台式电脑

宏碁最近推出了带有 Tiger Lake CPU 的新型笔记本电脑。近日该公司又更新了 ConceptD 系列，更新的型号包括 ConceptD 7、7 Pro 笔记本电脑和 ConceptD 300 台式电脑。





宏碁于 2019 年推出了新的 ConceptD 系列。首先，新的 ConceptD 笔记本电脑有两种型号-ConceptD 7，ConceptD 7 Pro。它们都具有相似的规格，例如英特尔的第十代 CPU，但图形芯片不同。

ConceptD 7 具有 NVIDIA RTX 2080 Super Max-Q GPU，而 ConceptD 7 Pro 则具有 Quadro RTX 5000 Max-Q 和 Quadro RTX 3000 选项。

ConceptD 7、7 Pro 笔记本电脑的相似之处





它们都具有 15.6 英寸的 IPS 显示屏，最大亮度为 400 尼特。4K 显示屏，具有 3840×2160 像素分辨率，并经过“ PANTONE”验证。覆盖 100％Adobe RGB，Delta E <2。尺寸为 358.5mm x 255mm x 17.9mm，两者重约 2.1kg。笔记本电脑内部提供了三个英特尔第 10 代 CPU 选项：Core i5-10300H，Core i7-10750H 和 10875H。

它与可升级至 32GB 的 16GB DDR4 双通道 RAM 配对。存储选项包括具有 RAID 0 配置的 512GB，1TB 和 2TB M.2 PCIe NVMe SSD。其他功能包括 DTS X：Ultra Audio，Wi-Fi 6 AX1650i，Thunderbolt 3 端口，电池续航时间长达 7 小时。

ConceptD 300 台式机





ConceptD 300 专门针对从事 BIM 和CAD 项目工作的用户。该公司表示，功能强大的塔式机型可以处理 3D 建模和动画。18L 塔式机箱的尺寸为 200mm x 406mm x 375mm。

ConceptD 300 台式机有两个选项-英特尔的第 10 代 Core i5 和 i7 配置。GPU 方面，则有 NVIDIA 的 Quadro P2200，RTX 2070 Super 和 RTX 3070 选项。最高 64GB DDR4 RAM 配对。存储选项包括多达 4TB 的 HDD 和 1TB 的 M.2 PCIe SSD。

连接性方面，支持 Wi-Fi 6，蓝牙 5.1。此外，还有一个 PCIe x16 和两个 M.2 扩展插槽。

ConceptD 笔记本电脑和台式电脑价格和上市信息

ConcetpD 7 系列笔记本电脑

ConceptD 7：起售价 3,300 美元，约 22058 元

ConceptD 7 Pro：起售价 3,500 美元，约 23395 元

上市：北美 2020 年 12 月，欧洲，中东和非洲 2020 年 10 月。

ConceptD 300 台式电脑定价和上市日期未知。