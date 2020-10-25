八年十代，华为 Mate40 系列拥有了傲视的资格

刘烨在华为商城和京东商城上连着几次都没有抢到预售的 Mate40 Pro，但他并没有放弃，等着下一次预售的开放，因为他知道这一代产品会再创智能手机体验的巅峰，不容错过。

2020 年对于华为而言是不平凡的一年，重压之下，当下业界最期待的一款手机终于亮相。10 月 22 日，华为消费者业务 CEO 余承东向全球发布全新旗舰手机华为 Mate40 系列，这是一款历经八年十代积淀和探索创新、为用户带来巅峰性能与极致均衡的使用体验的手机，所以万众瞩目。

Mate 经过的八年十代，也是华为手机品牌从无到有、市场从小到大、技术从跟随到超越的过程。如果说 Mate30 系列发布时华为已经与国际巨头平视，而 Mate40 系列让华为更有了傲视的资本。

产品标杆：史上最强&业界最强

众所周知的原因，无论是产业界还是用户，对华为这一代机器都是充满期待，而真机的亮相也确实没有辜负大家，不仅是华为史上最强，也是当下业界最强的手机，堪称当下智能手机市场的一个标杆。

最值得一提的首先是最先进的 5nm 制程工艺的麒麟 9000 芯片。这是全球首款量产商用的 5nm 集成式 5G 旗舰 SoC，苹果的 A14 则是外挂高通的 5G 基带。我们知道，集成 SoC 在体积、性能、散热等方面都更占优势，同时对技术的挑战也更高。从这一点就可以看出麒麟 9000 芯片在业界的领先性。

不仅如此，麒麟 9000 芯片集成了高达 153 亿的晶体管，比 A14 的晶体管数量多了 30%。麒麟 9000 集成了 8 核心 CPU ，包括 4 个 Cortex-A55（2.04 GHz），三个 A77（2.54 GHz）以及一个高频 A77（3.13 GHz），CPU 性能也有 25% 的提升，这使得手机的运行速度更快。同时，NPU 拥有双大核 + 微核 NPU 架构，性能提升 100%，这让手机的 AI 体验实现跨越式提升。GPU 是另外一个关键指标，麒麟 9000 集成了 Mali-G78 GPU，同时内置华为神经网络处理引擎，让手机视、听、触的体验更加震撼。

华为在 5G 通信领域的优势也在麒麟 9000 中展现无余。作为全球首款第三代 5G 手机，华为 Mate40 系列搭载业界首创的四网协同技术，以及创新的 5G 超级上行专利技术，上行速度是其他 5G 手机的 5 倍，下行速度也达到了 2 倍以上。

CPU 加持下的更快运行速度，NPU 使得 AI 性能如虎添翼，GPU 则是在图形处理性能上全面领先，5G 创新保障顺畅的网络体验。其实看到麒麟 9000 的强悍，就可知华为 Mate40 系列一定会带来超越以往的极致体验。

芯片与操作系统的配合，可以让硬件的性能发挥到极致。Mate40 系列首发搭载的 EMUI 11 系统让所有硬件潜力充分释放，可稳定流畅地运行。智能手机最大的痛点就是使用时间长之后会出现卡顿。决定产品生命周期的往往不是硬件的性能，而是软件的卡顿。据余承东透露，Mate40 系列可以实现 36 个月持久流畅使用，这无疑又颠覆了用户对智能手机生命周期的认知。

另一个让华为有资格傲视群雄的就是影像技术。多年在影像上的持续投入，华为手机早已在行业树立了标杆。随着 5G 时代的到来，用户对影像的需求也在不断升级，用户希望有一部随时随地、想拍就拍的全能相机，而全场景、全时段、全焦段恰恰是华为一直以来不断努力的方向。

这一次依然是徕卡镜头，但是带来了更强悍的性能：独家 RYYB 超感光能力、独家全像素 8 核对焦、独家 8 通道多光谱传感器，在任何场景下都可以捕获清晰的画面；前后双 100° 超大广角能力可以定格更宏大的场景；前后双电影摄像头系统让用户随心所欲在 5G 时代玩转视频……

华为手机影像能力强，除了硬件的性能还有软件的实力，AI 能力也一直是华为的优势所在。以前拍合影，站在最边上的人往往都会出现变形，在 Mate40 系列中人脸畸变矫正黑科技算法让每一个位置的人都一样美；在拍移动的人物时，很难时时聚焦于主角，AI 跟拍让镜头始终锁定在主角身上，焦点不虚脱……

还有一个超出用户预期的就是创新的智慧体验。在全场景智慧战略的大背景下，华为一直基于全场景理念和分布式技术不断创新出智慧的体验。在懂懂看来，正是因为华为全场景战略的落地，其可以带给用户的创新体验也远远多于其它同类厂商，特别是跨设备的体验。比如通过多屏协同技术，在 PC 上可以同时操作 3 个手机窗口，彻底解决了想同步聊天、刷微博、看剧的需求。

懂懂比较喜欢的是 AI 隔空操控，以前可以隔空截屏、滑屏，这一次又增加了隔屏手势唤醒、隔空上下左右的滑动即可翻页滑屏、隔空按压接听来电等更多的功能。说实话，看着这样的操作，真的觉得自己已经置身于未来科幻时代。

其实，Mate40 系列的亮点真的很多，整体来说就是长板很长没有短板的一款产品，是当前业界综合体验最好的巅峰之作。从这个角度看，华为 Mate40 系列堪称智能手机市场的一个标杆。

企业标杆：攀登路上的勇气&登顶时的底气

“10 年前，我们的出货量只有 100 万台手机，而 10 年后，全球范围内华为连接的设备超过了 10 亿台！”余承东在发布会上说。这句话背后，是华为手机不断攀登、一步一个脚印，直至今天 Mate40 系列展现王者风范的历程。

其实，华为手机的成功不是偶然，而是在坚定战略后多年持续投入的一个必然结果。持续投入研发，对品质、质量丝毫不妥协，慢慢积累技术、沉淀产品，在市场上一点点赢得用户的认可，从年出货 100 万到年出货超过 2 亿，如果没有美国制裁，华为手机去年就已经能够成为全球手机市场的第一。

华为是中国科技产业发展的一个标杆，从给运营商代工到自有品牌，从没有人知道到全球闻名，从低端机到成为高端机的代名词，技术上从跟随、追赶到全面超越。攀登之路没有捷径，华为手机从技术、品牌、市场全方位，一点一点积累到今天，才有如今可以傲视的底气。

Mate 系列是华为主打的高端机型，但发展并不是一帆风顺。初代 Mate 于 2013 年 1 月推出，配置了海思 K3V2 四核 1.5GHz 芯片，主打 “超大屏幕、超强续航”两大亮点。虽然彼时产品还远算不上领先，但是精准抓住了用户需求，吸引了眼球。Mate2 搭载的是麒麟 910，华为第一代内置 4G 通信能力的 SoC 芯片，在技术上相对成熟，跟上当时主流安卓机的节奏，慢慢得到用户的认可。

Mate7 是 Mate 系列的转折点，强悍的芯片，再加以大屏、长续航的卖点，以及全新引入的指纹扫描功能，使得这款产品在当时的市场上一机难求，获得高端人群的认可，使得华为品牌真正在高端市场立稳脚跟。作为高端定位的 Mate 系列成为用户身份的一种象征，这也是品牌成功的标志。而华为手机的发展自此开挂，市场份额一路飙升。

作为品牌旗舰，Mate 不断在长续航、超级快充技术和大屏设计、影像、外观设计上创新、突破，也与每一代最先进的麒麟芯片相结合，将极致体验带给用户。比如在手机上的 AI 体验，就是华为 Mate 系列不断带来全新的体验，打破用户的想象力，从而引领行业的发展方向。再比如，徕卡镜头与 XD Fusion（超清图像引擎）技术相结合，突破了一个又一个摄影的痛点，动态、暗光、广角、远景，打破时空限制，让用户真正体验到随心而拍。

可以说，每一代 Mate 都是华为最尖端科技的集中体现，代表了科技探索中的每一步变革，开创新生活方式。

到 Mate40 系列这一代，通过电影级的影像能力，各种超科技感的 AI 应用，以及跨场景的智慧生活体验，将用户带入未来 5G 生活，给 5G 时代的智能手机发展指明了方向。

有攀登者的勇气，才有登顶者的底气。Mate 系列八年十代的历程是华为成功的一个缩影，也是中国科技企业成长史中的一个缩影。