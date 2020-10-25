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部分 Mac 用户报告称系统将打印机驱动程序视为恶意软件

2020/10/25 18:51:48 来源：威锋网 作者：乔纳森森森 责编：问舟
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一些用户报告，由于 macOS 错误声称某些软件为恶意软件，他们无法再使用惠普打印机进行打印，或者无法继续通过专用应用来播放 Amazon Music。

外媒 AppleInsider 称，用户报告他们的 Mac 突然弹出通知，称其 HP 打印机包含恶意软件：“会损坏您的计算机”。另外，其他用户报告的是同一问题，但与 Amazon Music 应用有关。

在这种情况下，尝试启动应用程序或仅使用 Mac，都会弹出一个对话框。报告说有恶意软件会损坏 Mac，并建议用户将特定文件移至废纸篓。

该文件可以是 Amazon Music 应用程序，也可以是称为 HP Device Monitoring.framework 的惠普打印机驱动程序。用户可以选择单击 “移至废纸篓”或 “取消”，但是如果他们选择取消，该错误将继续发生。

该问题似乎与苹果的 XProtect 有关。这是 Gatekeeper 的一部分，后者是苹果的安全系统，用于识别和禁用 Mac 上的恶意软件。报告的大多数案例来自普通消费者，但现在可以确认该问题也正在影响企业中的打印机。

受影响的大多数用户报告说，他们最近尚未更新 HP 打印机驱动程序或 Amazon Music 应用。推测是因为它与后台 macOS 恶意软件定义更新有关，但尚未得到证实。

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关键词：Mac

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