AMD 发布肾上腺素 20.10.1 驱动：修复《原神》检测问题

IT之家10月25日消息 AMD 本周发布了 Radeon 20.10.1 版显卡驱动，添加了对多款新游戏和即将推出的游戏的优化支持。

将于 10 月 29 日发售的育碧的《看门狗：军团》

B 社（贝塞斯达）近日发布的《毁灭战士：永恒》的远古众神 DLC

20.10.1 版肾上腺素驱动程序修复了一些 bug：

比如在 Radeon RX 5000 系列显卡产品通过 HDMI 输出音频时，可能遭遇不稳定的问题。

在连接两台或更多显示器时，为基于 Vulkan API 的游戏启用 Radeon FreeSync，可能导致桌面帧率波动的问题。

无法将内容上传 / 串流至 YouTube、甚至根本无法正常工作的问题。

在 Radeon Software 的游戏选项卡中，未能列出或检测到《原神》的问题。

在 Radeon RX 5000 系列显卡产品上使用某些特定的 Windows 屏保时（比如气泡），可能导致应用程序崩溃的问题。

若通过 Radeon RX 5000 系列显卡连接两台或多台 FreeSync 高刷新率显示器，可能遭遇闲置状态下的桌面崩溃 / 显示异常的问题。