AMD 发布肾上腺素 20.10.1 驱动：修复《原神》检测问题

IT之家10月25日消息 AMD 本周发布了 Radeon 20.10.1 版显卡驱动，添加了对多款新游戏和即将推出的游戏的优化支持。
B 社（贝塞斯达）近日发布的《毁灭战士：永恒》的远古众神 DLC
将于 10 月 29 日发售的育碧的《看门狗：军团》
《尘埃 5（先行版）》
《魔兽世界：暗影大陆（前夕）》
20.10.1 版肾上腺素驱动程序修复了一些 bug：
比如在 Radeon RX 5000 系列显卡产品通过 HDMI 输出音频时，可能遭遇不稳定的问题。
在连接两台或更多显示器时，为基于 Vulkan API 的游戏启用 Radeon FreeSync，可能导致桌面帧率波动的问题。
无法将内容上传 / 串流至 YouTube、甚至根本无法正常工作的问题。
在 Radeon Software 的游戏选项卡中，未能列出或检测到《原神》的问题。
在 Radeon RX 5000 系列显卡产品上使用某些特定的 Windows 屏保时（比如气泡），可能导致应用程序崩溃的问题。
若通过 Radeon RX 5000 系列显卡连接两台或多台 FreeSync 高刷新率显示器，可能遭遇闲置状态下的桌面崩溃 / 显示异常的问题。
从 Radeon Software 2019 软件内直接更新 2020 肾上腺素版本时，可能遭遇失败和显示一条错误信息的问题。
此外，仍有部分已知问题尚未修复，包括：
在某些游戏和系统配置上启用垂直同步增强后，可能会导致电脑黑屏。作为一种临时解决方法，用户可将该功能禁用。
Performance Metrics Overlay 和 Performance Tuning 显示的 Radeon RX 5700 系列显卡闲置频率高于预期。此 bug 报告不会影响性能和功耗。
修改 HDMI 缩放倍率可能会导致 FPS 锁定为 30 帧的问题。
IT之家提醒，有需求且未更新的用户，可通过下方链接获取 20.10.1 版驱动：