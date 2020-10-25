当年刘德华代言的金立国产神机，比 Siri 更早玩语音

发布手机、请明星代言、上直播带货，这在最近已经是个惯例了。不过把这个套路玩得最熟练的，还得说是十几年前的一个国产品牌，它就是手机直播带货的鼻祖——金立语音王。



相信很多人和我一样，听到这个名字脑子里第一个想起的就是刘德华的广告，「金品质，立天下」。当年的金立语音王广告中，经常请中年男性为演员，为产品构建高端、商务的品牌形象，但它的销售方式又很「小米」（虽然那个时候还没有小米），先宣传自己功能多么强大，然后给你一个无法拒绝的价格，「只售 998！」，很「洗脑」。

当年的金立就是凭借渠道上的优势，和这种电视直销的广告，冲进了国内市场的前三，仅次于诺基亚和三星。这背后最大的功臣，就是语音王系列。



金立语音王手机真的有它广告里说的那么强大吗？这期极客博物馆，我们就来聊聊这个颇具时代气息的产品。

外观模仿 MOTO，透明翻盖机

金立语音王最经典的机型就是这种透明翻盖机，看起来很有商务范儿，不过它的造型其实是模仿了摩托罗拉的经典机型 A1200，国内称为明系列。我们手里有金立语音王第三代机型 A320，和第四代机型 A350，前者的造型更符合我们印象中金立语音王的样子，土豪金配色、跑车造型，当然以现在的眼光看可能有点「土」。另一款 A350 则更接近明系列，黑灰配色，看起来「商务」了许多。我们以下的介绍就以这款功能相对更全面的 A350 为主。

透过手机上的透明盖子可以看到屏幕的一些信息，不过我们手里这款 A350 成色不太好，有点磨损了。开盖合盖的瞬间可以看到专门设计的跑车仪表盘界面，要是能息屏显示就厉害了。

翻开盖子，它的这块屏幕为 2.8 英寸，240×320 像素分辨率，下面三个按键，中间是松下的轨迹球，能当确认键用，过了这么多年居然还能顺滑滚动，翻照片或者上下翻页的时候还是很方便的。

商务范儿十足，中年成功男士标配

这么大的电阻屏当然少不了手写笔，当年对商务人士的印象就是拿个笔在手机上写写画画，这样才能发挥大屏幕的用处。像这样针对商务需求的功能，A350 上还有很多。

通话界面的九宫格菜单，可以直接录音、打开记事本，放到现在已经是个标配了。自带的存储卡上有全国导航数据，支持 GPS，软件里有商旅中心、生活导航、股票等功能。不过我们手里这款缺少了自带存储卡，所以全国地图是没有了，其它需要联网的服务大多也都无法使用，比较可惜。

A350 用的还是功能机的系统，不过在一些地方已经开始借鉴智能机的设计，比如桌面上的小组件，可以把日期、备忘等模块拖动到主屏幕。

超前的语音功能

最大的卖点当然还是语音功能，通过长按侧面的音量+键来呼出。直接说出通讯录中存的名字可以呼出电话，像打开照相机、打开闹钟这样的指令也能识别。

发短信时不能直接语音输入，而是只能识别预设好的语音短语，而且并不能连续输入，只能一次识别一个短语。

语音朗读则是可以提示日期时间，和未接来电、未读短信，能读短信内容（长按音量下键呼出，合盖状态也能用）。考虑到当时的时代背景，和做中文语音的难度，在一个功能机中实现这样的体验已经是很不容易，在一些特殊场景，比如开车的时候，确实能够提高效率。



金立语音王背后的语音技术提供商，正是现在大家都非常熟悉的讯飞。其实当时讯飞已经在给学习机、车载导航仪等设备做嵌入式语音软件，在手机领域也有金立、天宇等合作伙伴，不过当时的体验并没有做到很好，语音操作在手机上还只是个辅助。此时距离讯飞真正在手机上大放异彩，还有整整十年（就是 2016 年锤子科技的 Smartisan M1 发布会）。

短暂辉煌过，没落于智能机风潮

还是说回到金立，当时促成它成功的因素有很多，除了抓住语音这样的一个大卖点之外，其实金立的手机一直很注重基础体验，比如续航、 双卡双待、支持 GPS、九宫格通话界面。有意思的是，现在被厂商排在第一位的相机体验，金立反而是没有在广告里体现，反而是以「前一百名订购用户送一台康佳数码摄像机」这样的诱惑，来带动手机购买。

金立本身也有在线下渠道的积累，加上电视直销平台的疯狂投入，找大牌明星代言等等这些（其实现在的某些品牌也是同样套路），才促成了当年的辉煌。



可惜在智能机时代金立没能跟上步伐。2008 年 iPhone 3GS 进入国内市场、首部 Android 手机 HTC Dream 发布，而金立直到 2011 年才发布了第一款智能手机金立 GN205，金立语音王已经开始成为一个梗，被网友恶搞。

2012 年，江西警察学院的一个学生用咆哮表演拍了一段「爱疯就是个垃圾！」的视频，在网络上爆火。

后来金立出过定制系统，出子品牌，打出长续航、安全手机等卖点。一改中年商务范儿的风格。请年轻明星薛之谦代言、给综艺冠名，但这些传统优势都没有补上它在产品综合力上的不足。

随着 2018 年金立爆发破产危机，这个当年的国产手机巨头已经是「再起不能」。