腾讯围剿抖音又一干将：傻瓜式剪辑 App 秒简体验

近日，腾讯发布了一款非常简单易用的视频剪辑 APP——秒简，根据介绍，用它可以快速的剪辑出精彩视频。我们知道腾讯的短视频业务一直做得不温不火，抖音等新兴视频社区，已经让腾讯感到了压力。这款秒简 APP，就是腾讯在短视频领域布局的一枚重要棋子，它的表现如何？一起来看看呗。

极简界面 秒简使用很简单

打开秒简，你会看到它的界面非常的简单，首页只有三大功能入口——“导入素材”、“输入文字或录音”及 “草稿箱”。秒简不仅界面简单，使用起来也很简单。

图 1 秒简首页

导入素材即可自动生成精彩视频

在秒简中为用户提供了一个傻瓜式的视频剪辑功能，用户只需要选择导入素材，然后选好需要剪辑的视频或图片，秒简就会自动分析视频或图片，然后进入编辑页面选择喜欢的模板即可生成精彩视频。

图 2 编辑界面

在编辑页面中，秒简为用户准备了不少视频模板，用户要做的就是选择一个自己喜欢的套用上去即可。用户可以直接将剪辑好的的视频作品发送到微信的好友、朋友圈和视频号中，从这方面来说，秒简也可以认为是微信视频号的绝佳搭配，乃至御用入口。

图 3 套用模板

在剪辑功能方面，用户可以在编辑界面中长按视频来召唤出视频剪辑工具，目前秒简支持视频截取与画面调整功能。

图 4 视频截取功能

图 5 视频画面调整功能

秒简会根据识别出来的视频或图片内容来推荐视频音乐。而在部分模板中的音乐和文字是可以自定义的。比如带歌词的模板，用户就可以自行选择喜欢的歌曲。不过小编并没有找到歌曲搜索功能，只能在秒简推荐的歌曲中进行选择。

图 6 音乐选择页面

除了音乐，秒简还支持在视频中添加文字与贴图，并且支持微信表情。

图 7 添加文字

无素材生成视频 文字或录音也能这么玩

秒简还为用户准备了一个好用的功能，那就是用户可以无需准备视频素材，只需要输入所需的文字或录音，然后秒简就会自动帮助用户生成一个带讲述的视频，只是目前提供的模板只有 4 个，有点少啊！这个功能非常适合制作讲述或表白视频。

图 8 根据输入文字生成视频

图 9 根据录音生成带字幕 视频

总结

你以为这就是秒简的所有功能？没错，你猜对了。秒简非常符合它的名字，让用户可以 “秒”出视频，而且操作 “简”单。傻瓜式的操作，你喜欢不？

其实通过这款产品，还是可以摸索到腾讯在短视频领域的一些布局思路的——通过秒简 APP 将短视频的制作门槛大幅拉低（输入文字就可以自动生成短视频），产生大量的短视频填充微信视频号的生态，以此弥补视频号这样的后进者在积累上的劣势，和抖音展开竞争。目前秒简只有 iOS 版，安卓用户需要等等。你觉得借助秒简 APP，微信视频号能火起来吗？欢迎留言讨论。