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苹果分享 “黑暗宇宙”实验视频：展示 iPhone 12 Pro 超强低光拍摄能力

2020/10/26 6:57:26 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 10 月 26 日消息 苹果发布了一段新的视频，展示了 iPhone 12 Pro 的低光和杜比视界拍摄能力，这段名为《实验五：黑暗宇宙》的视频将带领观众踏上充满光感的视觉之旅。

作为 “实验”系列视频的第五部作品，《黑暗宇宙》主要介绍了苹果对 iPhone 12 Pro 中相机系统的改变。这段时长 1 分 51 秒的简短视频由 Incite 公司的 Donghoon Jun 和 James Thornton 拍摄，利用 iPhone 在极暗环境下的拍摄能力和录制 HDR 视频的能力，创作了这段抽象的影片。

“我们想把 iPhone 12 Pro 的杜比视界和低光录制能力推向极限。”视频旁边写着一句话。

视频以纵向拍摄而非通常的横向，从等离子球和管道的特写镜头到运动中的闪光、土壤类物质的移动、铁流体、水中的墨羽、运动中的丝绸等元素，整体概念看起来像是异界事件。

整部视频使用黑色背景和彩色主体，不过并不是所有的主体都是色彩鲜艳的。一些元素同样是黑暗的，依靠相机的能力来拾取更精细的细节和更暗的色调。

IT之家了解到，和该系列的其他视频一样，苹果也提供了一段幕后视频，展示了 Incite 如何拍摄一些场景。虽然团队依靠传统的拍摄技术进行了一些拍摄，但在某些情况下需要一些不寻常的仪器。

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关键词：iPhone 12 Pro

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