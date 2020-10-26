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旗下最便宜新机，一加 Nord N100 再爆料：搭载骁龙 460，约 1577 元

IT之家 2020/10/26 7:44:56 责编：远洋
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IT之家 10 月 26 日消息 一加 Nord N100 的价格、上市日期和配置已经在传闻的 10 月 26 日发布会之前被曝光，外媒 91mobiles 得到线人 Ishan Agarwal 提供的消息，一加 Nord N100 的价格将在 199 欧元（约 1577 元）左右，这是 4GB 内存和 64GB 内部存储的版本，这将是该公司自一加 X 以来最便宜的智能手机。这款手机的欧元定价表明，除了美国市场外，这款手机还将在欧洲推出。

根据过去的报道，一加 Nord N100 将于 10 月 26 日星期一与 Nord N10 5G 一起发布。该公司正式确认了这两款手机的存在，并在周日通过其官方推特账号预告了发布会。91mobiles 了解到，Nord N100 将在 11 月 10 日之前上市。

配置方面，一加 Nord N100 将采用 6.52 英寸 HD + 显示屏，并将配备立体声扬声器。将搭载骁龙 460 芯片组，搭配 4GB 内存和 64GB 内部存储空间，预计将运行基于 Android 11 的最新 OxygenOS。

一加 Nord N100 将搭载 5000mAh 电池，但目前还没有关于其是否支持快速充电的消息。其将配备三个后置摄像头，包括一个 1300 万像素的主传感器和一对 200 万像素的传感器。这款手机还将配备一个 800 万像素的前置摄像头和一个耳机插孔，IT之家了解到，这些规格与爆料人士 OnLeaks 几天前在 Voice 上提到的一致。

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