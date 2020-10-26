Epic Games 再度反击：指出苹果无权获得其劳动成果，诉讼审判将开始

Epic Games 与苹果之间的 “战争”并未结束。

在 Epic Games 起诉苹果的诉讼中，Epic Games 表示自己并无从苹果 “窃取”任何东西，反驳了苹果的盗窃一说。

同时，Epic Games 在最新法庭文件中再次予以反击，称苹果没有权利获得 Epic Games 的劳动成果。

Epic Games vs 苹果

今年 8 月，由于 Epic Games 在其游戏软件 Fortnite （堡垒之夜）中引入了一种新的直接支付系统，绕过了苹果 App Store 收取的 30% 的费用，苹果公司将其踢出了应用商店，理由是违反了苹果的规则。

Epic Games 还表示，苹果还威胁要终止支持该公司虚幻引擎平台的开发者账户，这将阻止 Epic Games 开发者未来为 iOS 或 Mac 开发游戏。

紧接着，Epic Games 对苹果提起了民事诉讼，指控苹果违反了反垄断法。

面对诉讼，苹果公司决定硬刚到底，对 Epic Games 提起了反诉，因涉嫌违反与 iOS App Store 的合同向 Epic Games 提起赔偿。同时，苹果公司还指控其不当得利对苹果与其客户关系造成侵权性干扰。

苹果坚称，其行为有合法的商业理由——

任何时候，(苹果的)行为都是合理的…… 它的行为是善意的，以促进合法的商业利益，具有促进、鼓励和增加竞争的效果。

同时，苹果还指出，Epic Games 对其合同承诺的公然无视以及其他不当行为给苹果造成了重大损害。

Epic Games 也毫不示弱，再次予以回击。

在上周五提交的诉讼文件中，Epic Games 称自己并没有窃取任何属于苹果的东西，也没有妨碍苹果从《堡垒之夜》用户那里获得的任何潜在经济优势以及他们对《堡垒之夜》的利益，但苹果公司不能从自己的创造性成果的销售中 “窃取”收益。

在最新一份长达 20 页的法律文件中，Epic Games 将苹果比作 App Store 交易中的 “Epic Games 代理商”，但就 iTunes 相关的法律文件而言，苹果并不是销售合同或用户协议的一方。

如今，Epic Games 与苹果之间的额诉讼将进入全面审判阶段，预计在 2021 年夏天进行。

法官 Yvonne Gonzalez Rogers 认为该案件应该由陪审团参与审判。Rogers 表示，了解真实的人们的想法非常重要，要知道人们是否关心这些安全问题。

不过，苹果和 Epic Games 都认为应由法院作出审判决定，而不是公众。