相同大脑区域促使人们产生好奇心和饥饿感

北京时间 10 月 26 日消息，据国外媒体报道，在希腊神话中，俄耳甫斯来到阴间，说服哈德斯允许他将死去的妻子尤丽黛斯带回人间。最终哈德斯同意了，但他告诉俄耳甫斯在离开阴间之前不能回头看，然而俄耳甫斯没有在意，在即将离开阴间时向身后瞥了一眼，想看看妻子尤丽黛斯是否跟在后面，然而就永远地失去了她……

这个故事暗示了人类好奇心的阴暗面，好奇心是一种追求某种知识的动力，其存在一定风险，甚至好奇心所追求的信息可能在当时是毫无意义的。事实上，人们一直试图探索他们感兴趣的信息，这种好奇心可能类似于获得食物等更具体的奖励冲动，科学家并未忘记这一点。为了研究好奇心和饥饿感驱动机制的相似性，英国雷丁大学 Kou Murayama 领导的研究人员最新设计一项实验，来比较大脑是如何处理对食物和知识的渴求，以及人们为了满足这些渴求愿意承担的风险。

从 2016 年开始，研究小组招募了 32 名测试者，要求他们在进入实验室前至少保持两个小时不进食，当他们到达实验室，测试者的手指被连接到电极，接入弱电流，研究人员分析电流状况对每位测试者身体的反应，他们表示身体不舒服，但并不是疼痛的感觉。然后，测试者仍然手指连接电极，被要求进行博弈：依据他们博弈输赢概率（从 1：6 至 5：6），决定要么观看一张食物照片，要么观看一段魔术师表演魔术的视频。如果他们接受这场博弈并赢了，依据电脑随机生成的结果，他们会获得代币，这样他们在实验结束时更有可能获得图片上的食物或者魔术的相关解释。如果他们在这场博弈中输了，反而也会获得代币，但这些代币会增大他们在实验结束时被电击的概率。最后统计测试者对食物喜爱或者魔术解释的满意度，以及他们是否愿意接受这样的博弈。

不出所料，输赢概率与测试者分配食物照片和魔术的愿望，与他们接受博弈的可能性相关，但是奖励的类型——食物或者满足好奇心，在统计学上讲并不能明显预测出测试者的决定。至少在行为上是这样的，这些动机在影响测试者冒险风险方面是相似的。

研究小组猜测支持冒险行为的神经系统也可能与这两种动机有相似之处。该研究报告第一作者、英国雷丁大学博士后认知神经科学家约翰尼 · 金 · 刘说：“大量文献资料表明，就神经生物学机制而言，它们似乎在一定程度上存在相似性。”为了验证这一假设是否适用于他们的冒险场景，研究人员运行了与第一次实验类似的研究，此次是另一组不同的测试者在核磁共振成像仪中做决定，同时扫描他们的大脑。

扫描显示测试者大脑血流模式可表明，参与这两种动机测试者的大脑区域确实相同，当测试者在功能核磁共振成像实验中观看食物图片或者接受好奇心诱导的刺激时（要么是一个魔术，要么是一个琐事问题），大脑深处的伏隔核区域会变得更加活跃，特别是他们评价食物或者分析魔术窍门获得较高评价。如果测试者之后决定接受这个博弈，与奖励进程相关的 3 个已知大脑区域——伏隔核、双侧尾状核和腹侧被盖区，会比那些决定不冒险的测试者活跃度更高。实验表明，好奇心，就像对有形回报的渴望，诱使人们去冒险。约翰尼说：“而且它在大脑中似乎有一个非常相似的潜在机制。”

贝斯 · 伊斯雷尔女执事医疗中心神经科学家安德鲁 · 卢塔斯说：“这项研究特别有趣，因为它调查了好奇心是如何作为一种动机驱动。”据悉，安德鲁多年研究啮齿类动物的神经回路，但并未参与此项工作。他强调称，类似的大脑区域同时参与饥饿和好奇心的事实意味着，在动物体发现与食物有关的大脑奖励回路也可能与好奇心和典型生物体中难以研究的驱动力有关。

美国加州大学贝克利分校神经科学家舒明（音译）指出，研究人员通常通过问询测试者会用多少支付信息费而测量他们的好奇心，或者让他们告诉研究人员这些信息对他们而言有多么重要。我认为在以上实验中使用电击是非常有创意的，非常新颖，这确实强调了好奇心的价值所在，结果显示人们会花费一定费用支付信息费，而且还愿意冒着电击的风险。

虽然研究小组核磁共振成像扫描表明相同的大脑区域驱动饥饿感和好奇心，但相关的扫描图像并未确定所涉及的具体神经系统。所以未来的一个问题是相同的大脑神经元是否会被激活，以相同的方式处理好奇心和食物需求。此外，另一个悬而未决的问题是，是什么事让人们感到无趣，而那些花边新闻，例如：名人八卦，对许多人而言却难以抗拒。我们可以测量人们表达的好奇心，但我们不知道的是，为什么人们对某些信息感兴趣，而对其他信息却不感兴趣？