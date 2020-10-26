DigiTimes：苹果移除 EarPods 让无线耳机销量提升

尽管遭到不少同行的嘲讽，全新的 iPhone 12 系列，以及官网在售的旧款 iPhone 不配备 EarPods 耳机和充电器的事实已经尘埃落定。苹果表示，这个改变是他们在 2030 年前达成碳中和目标所迈出的一大步。不过，它已经为苹果带来了可见的收益。

据 DigiTimes 引援供应链消息，由于包装盒内移除了 EarPods 耳机，其它苹果无线耳机的销量有了明显上涨，其中 Beats Flex 颈挂式耳机因其时尚的外观以及较低的售价，成为了消费者的首选。

这款 Beats 耳机在此前的发布会结束后悄然上架，并在 10 月 23 日—— iPhone 12 开售当天同时开售，仅 399 元的价格让它成为了 EarPods 的替代产品之一。而 Beats Flex 也被苹果称为「适合全天佩戴的无线入耳式耳机」，暗示了它目前的定位。

Beats Flex 内置了 Apple W1 芯片，可与通过 iCloud 同步的所有苹果产品无缝融合，并支持 iOS/iPadOS 14 特有的多设备无缝切换功能，聆听时间最长可达 12 小时并支持 Fast Fuel 闪充技术。相比官网售价 1246 元起的 AirPods 耳机，Beats Flex 是更经济实惠的选择。

目前，这款产品仅上架两款配色「柚子黄」和「Beats 经典黑红」，另外两款配色「冷焰蓝」及「棕灰色」将在冬季上架。已上架的两款配色显示预计送达日期为 3 天后，并不算太久。

供应链预计这款产品将会一直热卖至明年上半年，恐怕有这个影响力的也只有苹果了。

根据调研机构 Counterpoint 的数据，已占据真无线耳机市场 35% 份额的 AirPods 耳机，在下半年继续表现良好。今年的特殊环境，让真无线耳机的需求量持续增长。供应链消息源指出，其它手机厂商会跟随苹果的脚步从包装盒内移除耳机，无线耳机市场会因此继续扩大。