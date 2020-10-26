消息称下月不只有华为 nova8，还有荣耀 V40 和新手环

继 10 月 22 日全球首发后，全新的华为 Mate40 系列国行也即将于 10 月 30 日在上海正式亮相。而除了 Mate 40 系列之外，此前有媒体表示华为还将在近期更新 nova 产品线，届时将推出全新的 nova8 系列。现在有最新消息，近日有数码博主透露了该机的更多信息，并称还有荣耀 V40 系列和新手环。

据知名数码博主 @科技涅槃说最新发布的消息显示，全新的华为 nova 8 系列将在下个月发布，“顺便还有荣耀 V40 系列和新手环”。不出意外的话，全新的 nova 8 系列至少包含 nova 8 和 nova 8 Pro 两个版本，而定位较低的 nova 8 SE 则可能稍后发布；荣耀 V40 系列则依旧将包含 V40、V40 Pro 和 V40 Pro + 三个版本，覆盖更多的价位段。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的华为 nova8 系列将延续 OLED 挖孔全面屏的设计，且至少后两款的屏幕刷新率将由前作的 60Hz 提升至 120Hz。当然，除屏幕外，相比更多用户在关心华为 nova8 的配置，尤其是芯片的选择。按照以往惯例，该机可能会搭载麒麟 9000 系列处理器，但是由于众所周知的原因，今年的麒麟 9000 芯片很可能供应 Mate40 系列还不够，预计难以有库存给其他机型，因此有媒体认为 nova8 系列会被迫采用前代旗舰芯片麒麟 990。

据悉，全新的华为 nova 8 系列和荣耀 V40 系列会在 11 月左右与大家见面，但是今年由于众所周知的原因可能会有所延期，不过目前确切的传闻还不多。更多详细信息，我们拭目以待。