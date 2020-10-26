过去 6 年行事低调，李在镕将正式掌权三星

很少有公司能像李健熙领导下的三星那样，在科技行业的硬件繁荣中取得如此巨大的成功。20 世纪 90 年代，三星推出了平板电视抢占家电市场；在过去 10 年里，三星始终在智能手机领域与苹果相抗衡。与此同时，三星在世界各地都成为家喻户晓的品牌。

图：三星副董事长李在镕

然而，随着李健熙的去世，标志着这家韩国科技巨头的 “旧时代”已经结束。实际上，在此之前的几年里，这位已故三星董事长在 2014 年中风后就已经无法履行职责。现在，随着他的儿子李在镕准备正式掌权，科技行业的版图看起来已经截然不同，该行业的重心已从产品转向控制它们的软件，从人工智能（AI）到应用程序再到消费者数据等。

但李在镕领导下的三星有个很大的问题需要解决，那就是它看起来仍像其父亲领导的老三星。在过去的六年里，与苹果不同的是，三星未能开发出能够提高其产品忠诚度的自主开发软件或服务。不过，该公司仍然是一家成功的硬件制造商，生产地球上几乎每一种主要的电子产品，以及组装这些产品所需的许多核心部件，从智能手机屏幕到电脑存储芯片。

在李在镕的领导下，三星非但没有完成转型，反而陷入举步维艰的困境。中国竞争对手在硬件功能上后来居上，并在价格上击败了他们。亚马逊、谷歌在服务方面比三星拥有更多专业知识，并推出了广受欢迎的家用智能音箱或智能手机。

李健熙以敢于押下大赌注而闻名，甚至恳求高管 “改变一切”。1974 年，他确信三星应该冒险进军半导体领域，为此他不惜个人投资购买了陷入财务困境的韩国半导体公司 50% 的股份。他的父亲、三星创始人李炳哲最终被说服了。事实证明，这改变了游戏规则：三星在 20 世纪 90 年代超越了日本竞争对手，现在内存芯片成为该公司最大的 “摇钱树”。

现年 52 岁的李在镕会说三种语言，毕业于哈佛大学，但他还没有形成属于自己的明确管理风格。首尔大学商学教授 Mike Cho 说，李在镕的父亲和祖父在日本殖民时期以及后来的朝鲜战争结束后掌管三星，这让两人都对成功怀有强烈的渴望。Mike Cho 长期以来始终以韩国公司治理专家的身份关注三星。他补充说，目前还不清楚是什么因素在驱动三星的第三代领导人。

论语中称，"三年无改于父之道，可谓孝矣"。而业内专家表示，三星预计不会立即发生变化。自 2014 年以来，李在镕已经是三星集团事实上的领导者。和他的父亲一样，李在镕把日常运营交给了三星的三位首席执行官，不过任何重大决定都必须得到他的批准。李健熙的股份最终如何转移给他的儿子或两个女儿仍不得而知。预计韩国官员将在未来几个月评估遗产税，三星股票的遗产税可能高达 60%。

李在镕此前曾说，他把大约 95% 的时间都花在了三星集团 “皇冠上的明珠”三星电子身上。首尔国立大学教授朴相寅 (音译)表示，李在镕的姐妹们不太可能与哥哥争夺三星董事长的控制权，尽管她们可以寻求剥离集团的其他部门，为自己服务。Interbrand 的数据显示，三星是世界上第五大最有价值品牌，仅次于苹果、亚马逊、微软和谷歌。但该公司的品牌宣传长期以来一直强调产品，而不是实际发号施令的人。

在接替生病的父亲后，李在镕比他的前任们做得更多。他与包括苹果首席执行官蒂姆 · 库克 (Tim Cook)在内的硅谷精英建立起了关系，甚至还参加了著名的爱达荷州太阳谷会议。李在镕是唯一一位被邀请与 2016 年当时的候任总统特朗普共同参加白宫行业领袖聚会的非美国高管，这表明了他和三星的重要地位。

三星内部人士说，李健熙的健康状况长期不佳，这始终阻碍李在镕更多地公开露面，这与韩国崇尚传统和等级制度的文化息息相关。李健熙去世前始终担任三星电子董事长的职务，他的儿子被任命为副董事长。李在镕还面临着持续的法律问题。他在 2017 年因贿赂韩国前总统而被判有罪，并在监狱里服刑近一年时间，此案仍在上诉法院审理中。上个月，检察官再次指控李在镕犯有金融欺诈罪，尽管他此前否认有不当行为。

近年来，李在镕在商业往来中也始终保持着低调，部分原因是他父亲的健康状况和法律问题。尽管三星持有近 800 亿美元的现金，但它并没有进行任何可能扩大商业帝国的重大收购。三星去年确实宣布到本世纪末投资超过 1100 亿美元，尽管这些资金主要用于现有的业务线。

李在镕在公开场合所说的话常常表达了走出家族阴影的渴望。在贿赂丑闻爆发期间，他在 2016 年的听证会上承诺 “摒弃旧方式”。今年早些时候，李在镕罕见地就贿赂丑闻和其他与继任相关的问题道歉，承诺他不会把自己的职位传给自己的孩子，但他没有就如何做到这一点做出具体承诺。李在镕当时说：“现在围绕三星的环境与以前已经完全不同。”