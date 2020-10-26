育碧新作《渡神纪：芬尼斯崛起》将发售，灵感源于《塞尔达传说：旷野之息》

作为育碧的全新原创 IP，《渡神纪：芬尼斯崛起》是一款开放世界动作角色扮演游戏，将于 12 月 3 日正式发售，登陆 PS5、Xbox Series、PS4、Xbox One、NS 和谷歌 Stadia 平台。本作将全程支持中文字幕和中文配音。在去年《渡神纪》公开首个 CG 预告时，不少玩家将其和《塞尔达传说：旷野之息》联系在了一起，在这方面阿育也算大方，游戏总监 Scott Phillips 在之前的采访中明确表示《塞尔达传说：旷野之息》是本作的灵感来源之一，但制作组也有自信完成一个完全不同的游戏。

如果硬要用一些词汇去形容本作，那 “欧美卡通风格 + 希腊神话背景 + 诙谐恶搞的风格 + 奥德赛式的开放世界”应该是最恰当完整的描述。不太一样，甚至堪称惊喜的卡通神话之旅这次试玩版本完成度已经很高，已经无限接近最终成品。从游戏的开场正式开始，包含教学关性质的地区 “冲撞岩礁”，以及流程中的第一个探索区域 “永春谷”的主线任务和部分支线，整个流程全走下来大约有 4 个小时。

《渡神纪：芬尼斯崛起》是一款以古希腊神话为题材的开放世界 ARPG，游戏的故事设定依托于古希腊神话，并且进行了大量解构，引入了更多的喜剧元素，这在目前市面上是很少的。故事发生在邪恶泰坦 “堤丰”打破了宙斯的封印后，希腊众神都受到这位泰坦力量的威胁，纷纷被夺去了神力，而普通人类则被大量石化。失势的宙斯只得找来自己亲手流放的 “盗火者”普罗米修斯打倒堤丰，而普罗米修斯则不满自己被流放，因此和宙斯立下赌约，预言自己找到的凡人 “芬尼斯”将打败堤丰。

大 BOSS 堤丰

宙斯和普罗米修斯在游戏中充当旁白，普罗米修斯像个严肃的说书人，宙斯则是个不着调的吐槽役，差不多一个逗哏一个捧哏

打破第四面墙的 “宙斯”

玩家扮演的角色 “芬尼斯”最初只是一个没上过战场的持盾手，他 / 她（玩家可以自定义性别）所在的船队在海上遭遇风暴而沉默，只有芬尼斯一人漂泊到了游戏的第一个区域 “冲撞岩礁”，并在机缘巧合之下遇到了众神信使赫尔墨斯，成为众神的代理人，拯救被堤丰占据的神域。

正式进入游戏后玩家可以对主角芬尼斯的外形进行自定义，包括性别、声音、肤色、发型、特色外观等等，之后的流程里依然可以更改

游戏流程中玩家需要一点点探索和收回被堤丰霸占的领域，每一个区域都会有一位被堤丰束缚的希腊神，像是试玩中我们可以探索的大型区域 “永春谷”，这是一个植被茂密，色调鲜艳的区域，而居住在此的爱神阿佛洛狄忒，却被堤丰变成了一棵树，芬尼斯在这个区域的任务就是解放阿佛洛狄忒。

“育碧式开放世界”的变与不变游戏中玩家探索开放世界的方式和《刺客信条：奥德赛》相像，芬尼斯需要攀爬到地图中的特定高点完成侦查，在一个大远景环绕整片区域后，地图上的战争迷雾会揭开，玩家在这时就可以借助按下 R3 键的远视来标记场景中的要素，在罗盘的引导下展开探索。

流程中通过完成主线任务，芬尼斯会和古希腊众神产生羁绊，拯救被堤丰剥夺力量的众神，之后就可以接受他们给予的祝福，增强自己的能力。在结束了阿佛洛狄忒相关的主线任务之后，我们就会获得爱神的祝福，是一个冷却时间 20 分钟的免死 buff。

比较可惜的是，因为试玩流程从游戏开局开始，芬尼斯是没有多少技能的，我在试玩过程中能获得的资源也不算多，能点出来的技能比较少，不过即使是短短的四个小时里，我还是玩到了不少新的东西。

1. 更爽快的战斗系统

首先是战斗的部分，最开始的体验和《刺客信条：奥德赛》基本一致，主角芬尼斯使用短剑、巨斧和弓箭三种不同类型的武器作战，基本的战斗动作交给 RB 和 RT 键，分别对应轻攻击和重攻击，按下左肩键呼出技能盘后，组合按键可以发动技能，所以战斗的基本玩法和《奥德赛》一样，都是在普通攻击的连段中插入技能来打出一些花样。

结合了众神力量的技能是最强力也最有特点的，比如获得雅典娜之力发出的盾牌冲击 “雅典娜之突进”，融合了阿瑞斯神力的纵向范围攻击 “阿瑞斯之怒”，以及一锤定音的强力攻击 “赫菲斯托斯之锤”。这些技能在后期也可以强化升级以获得更强的效果。

游戏中的 x 键为闪避，按下左右肩键为招架，闪避通过精准输入会触发子弹时间，而招架技能在后期则可以派生出更多的强力攻击。不过在《渡神纪》的子弹时间内，芬尼斯的动作速度加成并不大，要在这个过程中最大化上伤害输出就要看玩家的连段选择了。

不过在学习了一些技能后，《渡神纪》战斗系统的爽快程度就比《奥德赛》进步不少了。本作引入了包括长按轻攻击挑起敌人在空中进行连段，利用钩锁快速接近或者拉近敌人，以及空中闪避等等，会让你联想到《鬼泣》的、动作性很强的技能，玩家可以打得更花哨，我在试玩时第一时间点出了这两个技能，使用起来还是比较舒适的。

游戏中敌人也会有一些带有红色特效的强力攻击是无法招架的，只能通过闪避来应对。所有敌人都有一个蓝色的眩晕槽，持续使用重攻击或是神力技能命中可以积攒这个槽，积攒满之后敌人就会陷入晕眩状态，玩家此时的攻击也会有伤害加成。

《渡神纪：芬尼斯崛起》的动作手感算不上顶尖，但也可以说是大厂一线水准，一些技能的释放给我的感觉比《刺客信条：奥德赛》还要进步不少，至少在我试玩的几个小时里，这套战斗系统我还是比较满意的。

2. 新的开放世界玩法

完成了 “冲撞岩礁”的序章之后，得到 “滑翔翼”——代达罗斯之翼的芬尼斯就可以滑翔到第一个大型地区 “永春谷”，《芬尼斯崛起》的开放世界玩法在这里展开。这里主线任务会优先引导玩家前往 “万神殿”，一个位于高处的据点，也是后面玩家探索开放世界的核心。

本作主角芬尼斯的成长方式更多样，没有等级制，可以更轻松地自由搭配技能。并且重要的是，芬尼斯的成长和玩家的开放世界探索行为直接挂钩。

开放世界的探索中，如攀爬机制、体力系统、神庙挑战、滑翔翼机制等借鉴了本作的灵感来源。

这些功能大部分其实在设定上和古希腊神话题材契合程度很高，比如芬尼斯用来滑翔的 “代达罗斯之翼”就是希腊神话中伊卡洛斯飞翔时所穿戴的羽翼，不仅可以让芬尼斯二段跳，还可以在空中按下 B 键滑翔一段距离；举起大型物体的能力则是来自海格力斯的腕甲（海格力斯是希腊神话中的大力士），可以和场景中的一些要素交互，比如在战斗中举起石头砸向敌人，或是在解谜时搬运道具。这些元素大部分都比较自洽，你可能会觉得有些眼熟，但是不会有强烈违和感。

芬尼斯在探索世界的过程中，可以随手采摘四种不同的果实，这些果实你可以选择直接吃下，或是用来制作能力更强的药剂，根据四种果实可以分别获得生命值回复、耐力值回复、攻击力增强和防御力增强四种增益，并且药剂制作也可以升级获得更多的效果。

《渡神纪：芬尼斯崛起》中也加入了 “神庙挑战”——秘境挑战，玩家进入这些散布在地图中的秘境后需要完成包括迷宫挑战、解谜、BOSS 战斗等内容，在试玩过程中给我留下深刻印象的一个秘境解谜中，芬尼斯需要站在两条互相交错的路线上来回推动两种不同重量的球体来解谜，玩起来还是有一定强度的。后面玩到的解谜还包括类似 “3D 弹球”、“躲避球”等不同类型的谜题，占据了游玩过程中一部分比重。

《芬尼斯崛起》也将一些小的解谜、挑战加入到大地图的探索过程中，玩家可以在远处发现这些内容，然后设置图钉后前往。在试玩过程中我玩到了一部分，比如 “移动挑战”，在规定时间内玩家需要跑到或是飞到特定位置，达成就会给予奖励；另一种是 “竖琴挑战”，在地图中发现正在演奏的小竖琴之后，玩家需要记住拨弦的顺序，然后在大竖琴处正确地演奏出来，也会有奖励。

前文我们已经提到，玩家探索开放世界的据点是 “万神殿”，因为玩家探索世界获得的资源需要在万神殿投入实际作用。收集散布在世界各个角落中的 “仙馐”可以提升最大生命值；完成挑战获得的 “卡戎之币”可以用来学习技能；达成秘境解谜获得 “宙斯的闪电”可以提升最大体力值，都是如此。

而万神殿这个场景设置在开放地图的高处，玩家每次回到万神殿升级后，都可以通过长按 R3 键观察周围的地形，通过特殊的视野和手柄震动提示玩家新的场景要素，玩家可以放置图钉来标记这些要素，以此来规划自己的探索路线。

3. 精简的装备系统

装备系统方面，武器不再像《刺客信条：奥德赛》一样拥有独立的数值，使用各类武器造成的伤害由芬尼斯自身的能力值决定，比如芬尼斯当前的剑武器伤害是 2 级 / 30 点，那么所有的剑武器打出的基础伤害都是 30 点，武器的区别主要表现在它们的增益效果和外观，例如增加 10% 剑伤害、提高 150% 的弓箭爆头伤害等等。

防具装备也同样如此，头盔、铠甲的强度和芬尼斯个人的强度直接相关，都可以在万神殿内的 “赫菲斯托斯的锻造炉”升级；包括药水袋的容量，也是在这里升级。试玩中我取得的装备有限，除了外观上的区别之外，装备词缀带来的影响还不明显，也许在后期会有更多可玩之处。

结语《渡神纪：芬尼斯崛起》交由育碧魁北克负责开发，此前他们开发过的同类型游戏包括《刺客信条：枭雄》和《刺客信条：奥德赛》，在参加试玩后，我也发现了不少《刺客信条：奥德赛》的影子。

它和《塞尔达传说：旷野之息》并不一样，而是在自己经过成功验证的《刺客信条：奥德赛》的优秀机制之上，汲取了一些更新、更有趣的元素。

如果你欣赏《奥德赛》充足扎实的游戏体验，在《渡神纪：芬尼斯崛起》中也能够获得更好的体验。

但需要说明的一个问题是，本作给人感觉非常欧美。无论是符合欧美玩家审美的卡通画风（这种画风的作品国内玩家较少接触，最有名的应该就是《堡垒之夜》），还是充满欧美冷笑话式的幽默台词，都充满了浓浓的欧美风格。如果对欧美文化没有一定的了解，难免无法感受一部分乐趣。

当然育碧也给出了解决方案，游戏支持全程中文配音，对台词等进行了大量本地化优化，这也是育碧的大型开放世界游戏中，第一款有如此豪华待遇的作品，感兴趣的玩家不妨一试。