SKI 开发新电池：快充 20 分钟可提供 800 公里续航

IT之家 10 月 26 日消息 韩国供应商 SK Innovation 近日透露，该公司正在开发安装在电动车上的电池，只需要 20 分钟的快速充电，就可以提供 500 英里（约 800 公里）以上的续航里程。

SKI 表示，该公司预计将在明年上半年或者最快在今年年底，完成新电池的开发，之后它们 “可以在电动汽车的普及中发挥重要作用”。

该公告是在韩国政府主办的电池技术贸易会议上发布的，尚未提供新电池所使用的化学成分的任何细节，不过该公司表示，长续航里程由使用高密度镍的技术和可适应超过 1000 次充 / 放电循环的技术支持。

该供应商表示，已决定将开发重点放在 “能够实现长距离行驶的长寿命电池”上，并在今年年初透露了新的 “SK Inside”品牌战略，旨在提高知名度。

SKI 指出，它在 1996 年开发了第一块锂离子电池，10 年来一直为电动汽车和插电式混合动力汽车提供电池，没有发生过一起电池起火事件。

IT之家了解到，SK Innovation 正在佐治亚州建设两座工厂综合体，将为多达 30 万辆汽车提供电池，其中包括 2022 年开始在查塔努加生产的大众 ID.4，以及 2022 年开始在密歇根生产的福特 F-150 电动车。