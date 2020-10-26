入手苹果新设备，别忘了领取一年免费 Apple TV+

作为苹果自家的流媒体服务，Apple TV+ 马上迎来上线一周年的日子。在去年的秋季发布会上，库克承诺，在官方 Apple Store 或经销商购买任何一台全新的，且拥有独立系统的 Apple 硬件设备均可享受长达一年的 Apple TV+ 免费订阅服务，而目前这一「福利活动」依然进行中。

虽然国区并未上线 Apple TV+ 服务，如果你不想错过这个价值 49.99 美元的「羊毛」，不妨再来看看这篇有关兑换免费 Apple TV+ 服务的科普。

兑换条件

一个已上线 Apple TV+ 的 App Store 账号，首次使用该账号登录新设备并将 iPhone 媒体服务切换至该账号，这里以日区为例。

该账号已绑定地区限定的支付方式（例如美区绑定 PayPal 或日区绑定 JCB 信用卡），或帐户余额足够支付一个月的 Apple TV+ 订阅费用（美区每月 4.99 美元，日区每月 600 日元），就能顺利确认支付。如果没有符合要求的支付方式，则不能领取。

部分注意事项

1. Apple TV+ 服务需要在新产品激活当天的三个月内完成兑换。在快到期时，「设置」界面会有兑换即将到期的提示。而 Apple TV+ 的免费试用日期，则从试用当天开始计算。举例，如果你在 10 月 23 日购买了 iPhone 12 并激活了设备，你需要在明年 1 月 23 日前兑换 Apple TV+ 服务；如果你在今天成功兑换，那么免费 Apple TV+ 将在明年 10 月 25 日到期。

2. 假如在免费体验期内不慎取消试用，无论剩余时间多寡都将立即终止免费体验，且不能被重新激活。在免费体验结束的第二天，苹果会自动从你绑定的支付方式中扣除每月费用。苹果会提前发邮件通知试用期结束，可以通过提早一天取消订阅的方式将「羊毛」薅完。

3. 在免费体验期间，你可与最多 5 名家庭成员同时享受 Apple TV+ 服务（前提是你已经组建了家庭成员共享）。家庭组不能跨区，因此不存在国区 Apple ID 也能观看 Apple TV+ 节目的可能。

4. 如果你去年已经兑换过 Apple TV+ 服务，不能使用相同账号兑换。

5. 免费享受 Apple TV+ 服务的途径不止一条。如果你是海外留学生，且认证了 Apple Music 学生身份，可享受 4.99 美元 / 480 日元每月，即 Apple Music 标准价格的约一半价格，享受 Apple Music 服务的同时赠送免费 Apple TV+ 服务。不过这个套餐并不支持家庭共享。

6. 支持的观看渠道：iPhone、iPad、iPod Touch、Mac、Apple TV 以及网页版 Apple TV+（tv.apple.com) 观看，因此 Apple TV+ 在 Android 设备以及 Windows 电脑均可使用，但使用体验较不便利。（网页端需要特殊网络环境，但客户端不需要；且 Chrome 浏览器不支持 AirPlay 等）

7. 网页端也可以兑换 Apple TV+ 服务，同样需要填写支付方式等条件。

8. 和国外大多数流媒体服务一样，Apple TV + 的服务支持最高 4K 画质，且支持杜比音效以及杜比视界，因此 Apple TV+ 的所有剧集均支持 AirPods Pro 全新功能「空间音频」。

9. Apple TV+ 剧集受 DRM 保护，因此在观看视频时截图，会截出一张全黑的图片。

若有疑问欢迎在评论区留言，笔者也会尽量进行解答。

Apple TV+ 剧集推荐

上线一年后，Apple TV+ 主打的剧集也更加丰富。除了获得 Apple TV+ 原创剧集首个格莱美奖的《The Morning Show》外，不少新剧集已经上线。苹果承诺，每月都会有全新的 Apple Originals 原创剧集推出。

▎《足球教练》（Ted Lasso）丨豆瓣评分：8.7 分

简介：美国足球教练泰德 · 拉索受聘前往英格兰担任英超足球队教练。由于毫无相关执教经验，他未能获得球员及当地球迷的信任，但他誓要向大家证明，他能胜任。

▎《德黑兰》（Tehran）丨豆瓣评分：7.9 分

简介： 故事讲述以色列情报及特殊使命局（Mossad）一名女特务，乔装潜入伊朗首都德黑兰（Tehran）为进行一项危险任务的惊险过程。

▎《灰猎犬号》（Greyhound）丨豆瓣评分：8.2 分

简介：影片讲述二战初期，由 37 支盟军船只组成的护航舰队在欧内斯特 · 克劳斯（汤姆 · 汉克斯饰）舰长率领的一艘美国驱逐舰指挥下，穿越险恶的北大西洋，同时还要与德国 U 型潜艇狼群的周旋。

▎《一路北上》（Long Way Up）丨豆瓣评分：8.9 分

简介：这是 2004 年《Long Way Round》和 2007 年《Long Way Down》的后续，这次麦克格雷格跟朋友 Charley Boorman 骑着哈雷 · 戴维森电动摩托，穿越中南美洲的 13000 英里，从美丽的乌斯怀亚启程，经过 13 个国家。

▎《幽灵写手》第二季（Ghostwriter Season 2）丨豆瓣暂无评分

简介：九十年代同名儿童剧的重启作，讲述一个在小型书店的鬼魂把书中的虚构人物释放到现实世界时，四个孩子因此组合起来为鬼魂解决各种未了之事。