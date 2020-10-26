Apple TV Remote 应用下架，曾影响乔布斯打造 Siri Remote

在苹果下架了独立的 Apple TV Remote 应用后，一位苹果前工程师在推特上发了一条推文，解释了他如何帮助设计和开发当前的 Siri Remote。

近日，苹果下架了第一方的 Remote 应用，该应用最初是作为 iTunes Remote 引入的，后来变成了 Apple TV 的控制器。 该应用遭到下架后，用户可以选择使用 Apple TV 随附的 Siri Remote，或使用 iOS 设备控制中心集成的遥控功能。

原负责该应用的前苹果工程师 Alan Cannistraro 发布了一系列推文，解释了该工具自 2006 年编写的第一份代码以来在苹果内部的历史。根据他所称，他开始撰写通过使用自己创建的 UI 元素，在他能够查看 iPhone 用户界面之前编写代码。

史蒂夫 · 乔布斯当时担心 App Store 不会受到欢迎，因此他希望苹果拥有应用程序，Cannistraro 当时受到了鼓励，它也是 App Store 团队使用的第一个生产应用程序，用于试用 App Store 的 “上载流程”，从而成为其第一个应用程序。

出厂的版本也是 Cannistraro 作品的简化版本，因为该原型还使控件能够通过 IR 适配器打开和关闭灯光，电视和接收器，以及将房间的状态保存和恢复。这可能是苹果智能家居平台 HomeKit 的前身。

Cannistraro 声称，2009 年的后来一个原型能够将 iPhone 的触摸屏用作计算机鼠标，并可以在 Mac 上 “与照片，应用程序（原始的 TouchBar）和屏幕保护程序进行交互”。

到 2010 年，Cannistraro 再次与乔布斯一起讨论 Remote 应用程序的一个版本，该版本允许通过滑动来控制 Apple TV。他称乔布斯当时说：“我们的下一个 Apple TV Remote 应该是不带屏幕的遥控器。”

后来 Siri Remote 发布了，几乎所有 Apple TV 用户都熟悉 Siri Remote，并且采用了相同的控制机制。