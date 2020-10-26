苹果 iPhone 12 Pro 运行速度测试：明显快于 11 Pro 和 XS

IT之家 10 月 26 日消息 今年苹果 iPhone 12 系列搭载了全新的 5nm A14 仿生处理器，Pro 版还配备了 6GB 内存，那么在实际使用中新机比上代快多少呢？

Youtube 频道 EverythingApplePro 对 iPhone 12 Pro 进行了速度测试，结果显示新机相较 11 Pro 和 XS 速度提升明显。

具体测试方面，EverythingApplePro 先在三款手机上依次打开 20 款常用 App，记录所使用的总时间，之后再次依次打开这 20 款应用，考察多任务处理的保持情况。，这种测试相对来说能够较好地模拟真实世界的使用情况。

测试结果显示，iPhone 12 仅用了 2 分 49 秒就完成了两轮测试，每一轮都领先，相比之下，iPhone 11 Pro （出现发热情况）和 iPhone XS 都超过了 4 分钟。IT之家了解到，iPhone 12 Pro 是第一款配备 6GB RAM 的 iPhone，在第二轮测试中发挥了巨大作用，所有打开的程序都可以在后台保持，总用时仅 28 秒，iPhone 11 Pro 和 XS 则出现了大量 App 需要重新加载的情况。

另外在 Geekbench 5 跑分方面，iPhone 12 Pro 也是意料之中地超越前代机型。