国际医学组织 Cochrane：电子烟具有戒烟作用 且效果优于其他疗法

10 月 26日，国际循证医学学术组织——考克兰协作组织（Cochrane Collaboration，以下简称 Cochrane）在其发表的最新研究综述中指出，对全球超 1 万名成年吸烟者进行的 50 项专业研究证明，电子烟具有戒烟作用，且效果优于尼古丁替代疗法等手段。

Cochrane 综述指出，使用尼古丁电子烟来戒烟的效果比使用尼古丁替代疗法和不含尼古丁的电子烟更好。

Cochrane 审查特约作者、伦敦玛丽皇后大学烟草依赖研究小组主任 Peter Hajek 教授表示：“这项关于电子烟的新综述表明，对于许多烟民来说，电子烟是戒烟的有效工具。”

Cochrane 创立于 1993 年，是为纪念循证医学创始人 Archiebald L. Cochrane 而命名的非营利组织，也是国际最权威的独立循证医学学术组织 ，至今已有超过 37000 名志愿者，分布国家超过 170 个。

本次研究中，Cochrane 共发现了源自美国、英国等 13 个国家的 50 项研究，涉及 12,430 名成年吸烟者。结论显示，与使用尼古丁替代疗法（如尼古丁贴剂、尼古丁口香糖）或不含尼古丁的电子烟相比，更多的人使用尼古丁电子烟戒烟至少超过六个月。

具体到数据，按绝对值计算，使用尼古丁电子烟戒烟的每 100 个人中，有 10 人可能成功戒烟；使用尼古丁替代疗法或不含尼古丁的电子烟戒烟的每 100 个人中，仅有 6 人可成功戒烟，相较于其他疗法，尼古丁电子烟戒烟率更高。