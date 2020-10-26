波士顿动力 Spot 有了新工作，在切尔诺贝利勘察辐射污染分布

除了唱歌卖萌，波士顿机器狗这次干了点大事。

10 月 25 日，波士顿动力的 Spot 机器狗首次在基辅附近的切尔诺贝利地区开启勘查测试。 来自布里斯托尔大学的一个研究小组和放射性废物管理中央企业的专家参加了这项试验。

不过，Spot 机器狗也不是独立战斗，在工作期间，无人机、地面机器人系统和扫描仪配合，共同评估该地区和太空中放射性物质的分布。

Spot 主要在 “红森林”放射性废料临时控制点的两个部门和在 “波德莱什尼”和 “布里亚科夫卡”放射性废料处置场址的领土上进行了辐射测量和地球物理工作。

在波德莱斯尼和布里亚科夫卡，专家们希望获得 3D 格式的图像和放射性核素活动分布的地图，而 Spot 的工作就是让企业和专家能够及时更新调查地区的辐射污染分布地图。

这也不是 Spot 第一次到无人区巡逻了。

回想一下，在去年秋天，波士顿动力公司宣布开始交付 SpotMini 机器狗。SpotMini 当时就可以寻找气体泄漏，还可以为人们规避风险，比如当人们进入有危险的建筑物时，SpotMini 可以帮助人们制定一个详细的计划。

今年疫情期间，SpotMini 机器狗还在新加坡的一家公园做起了巡逻员，来提醒人们保持社交距离。

今年 6 月，波士顿动力也终于放出消息开始公开发售，每只售价 74500 美元一只（合人民币 52.8 万）。