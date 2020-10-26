SA：2020 年支持 eSIM 的智能手机在西欧的出货量将增长 65%

10 月 26 日消息，Strategy Analytics 最新发布的研究报告指出，2020 年，支持 eSIM 的智能手机将占西欧所有智能手机出货量的 32%。在西欧，苹果 iPhone 和三星智能手机占支持 eSIM 的智能手机出货量的绝大部分，而极少的中国手机品牌提供该技术。

Strategy Analytics 给出的数据显示，2020 年，支持 eSIM 的智能手机在西欧的出货量达到了创纪录的 3900 万部。支持 eSIM 的智能手机目前占该区域所有智能手机出货量的 32%，高于 2019 年的不到 20%。

Strategy Analytics 副总监 Ville-Petteri Ukonaho 表示：“2020 年，苹果在西欧占支持 eSIM 的智能手机出货量的四分之一。该地区所有新的 iPhone 都支持 eSIM。三星依旧是 eSIM 智能手机的主要制造商。其高端智能手机（例如 Galaxy S20 和 Galaxy Note20 Ultra）都在使用 eSIM 技术。”

Strategy Analytics 总监 Ken Hyers 指出：“中国智能手机品牌在将 eSIM 技术整合到智能手机方面一直进展缓慢。这是由于中国市场对在智能手机中使用 eSIM 的抗拒。我们相信这对运营商和供应商来说都是不明智的——消费者都喜欢使用 eSIM 来管理其智能手机订阅的便利性。”