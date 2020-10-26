吉利控股集团计划在重庆建厂生产 Polestar 电动汽车

10 月 26 日消息，据国外媒体报道，浙江吉利控股集团计划在重庆建设一座年产能达 3 万辆的电动汽车工厂，生产 Polestar 品牌的高端电动汽车。

外媒称，该工厂将由一家新注册的全资子公司运营。此外，两位知情人士称，该工厂将生产吉利控股集团旗下 Polestar 品牌的高端电动汽车。

吉利控股集团始建于 1986 年，1997 年进入汽车行业，旗下拥有吉利汽车、领克汽车、沃尔沃汽车、Polestar、宝腾汽车、路特斯汽车、伦敦电动汽车、远程新能源商用车、太力飞行汽车、曹操专车、荷马、盛宝银行、铭泰等众多国际知名品牌。

Polestar（中文名 “极星”）是沃尔沃汽车集团和浙江吉利控股集团共同拥有的高性能电动车品牌，目前拥有 Polestar 1 和 Polestar 2 两款量产车型。

2017 年 10 月份，Polestar 推出 Polestar 1，这款车是一款混合动力车，单靠电力可行驶 150 公里，在该公司的成都工厂的生产线上生产。

此外，此前在北京车展上发布的极星 Precept 概念车也将于 2021 年 9 月在成都工厂迎来小批量试生产，并于 2022 年 4 月实现大批量生产。

去年 2 月底，Polestar 在线上推出 Polestar 2，这款车是沃尔沃承诺推出的五款纯电动汽车中的首款电动汽车，是基于 CMA 平台打造的，将配备一个 78 千瓦时的电池组，支持 150kW 快速充电，续航里程约为 275 英里（约合 443 公里）。

此前，Polestar 曾证实，Polestar 2 将于 2020 年在中国投产，面向全球销售。去年 12 月，从今年 3 月下旬开始，Polestar 在其位于浙江省台州市的路桥工厂量产 Polestar 2。