意大利政府阻止 Fastweb 与华为签署 5G 核心网合同

据路透社上周五报道，三名知情人士透露，意大利已阻止电信集团 Fastweb 与华为签署 5G 核心网设备供应合同。这是迄今为止最明确的迹象 -- 意大利政府正对这家中国公司采取更强硬的立场。

这一决定是在上周四晚间的内阁会议上作出的，标志着意大利首次否决了与华为就 5G 核心网达成的供应协议。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）9 月份访问意大利时表示，中国移动通信技术对意大利的国家安全构成威胁。

华为坚决否认这些指控，其意大利子公司表示已准备好接受任何审查，以证明其技术是安全的。

不过，消息人士称，在周四的会议上，意大利政府动用了其特殊的审查权力，阻止了瑞士电信（Swisscom）意大利子公司 Fastweb 在其 5G 网络的核心网中与华为达成合作协议。

一位资深政府消息人士告诉路透社：“政府已否决了这一行动，要求 Fastweb 多元化其供应商。”

消息人士称，Fastweb 已选择华为作为其 5G 核心网的唯一供应商。华为和 Fastweb 均拒绝置评。

意大利总理办公室的一位消息人士称，意大利政府还希望评估华为是否可以在 5G 核心网中发挥作用。

虽然美国的一些盟友国（如英国）已宣布禁止华为设备用于未来的电信基础设施，但意大利迄今为止拒绝这么做。

然而，政府和行业人士表示，意大利政府实际上在 5G 协议上采取了更明显的亲美路线。

两位业内人士表示，政府对在 5G 网络中使用华为设备的公司实施的措施包括限制远程干预以修复技术故障以及极高的安全门槛。

今年 7 月，意大利电信（Telecom Italia）将华为排除在了 5G 核心网设备合同的投标之外。