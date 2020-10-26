换了苹果 iPhone 12 的你，这里有一份 “5G 套餐开通指南”

iPhone 12 的热卖让 5G 再次成为近期关注的焦点，围绕这一全新移动通信技术展开的讨论不绝于耳，总结起来大致包括了以下几个方面：5G 用起来怎么样？现阶段的 5G 是否值得开通，以及如何开通？

针对后面这个问题，通过检索国内三大运营商的公开信息和介绍资料，我们为购买了 iPhone 12 的你总结了这份「5G 开通指南」。

资费大同小异，但都普遍偏贵

针对目前的 5G 市场，国内三大运营商均推出了各自的 5G 套餐，而从我们收集的资料来看，这些 5G 套餐在资费和权益等方面的差异很小，按照月费大致分为七个档位：129 元 / 159 元 / 199 元 / 239 元 / 299 元 / 399 元 / 599 元。

稍有不同的是，中国移动的前三档费用较低的 5G 套餐所包含的国内语音时长少于其他两家运营商。

以 129 元套餐为例，中国联通和中国电信均在套餐内提供了 500 分钟国内语音时长，但中国移动仅提供 300 分钟。不过考虑到社交网络的普及程度，除了个别商务人士会看重套餐内的语音时长，大部分人还是更在意套餐内的流量。

流量方面，中国联通 / 中国移动 / 中国电信所提供的七档 5G 套餐所包含的流量均没有差别，最低的 129 元套餐提供 30GB 国内 5G 流量，最高的 599 元套餐提供 300GB 国内 5G 流量。

* 中国联通 5G 套餐：

* 中国移动 5G 套餐：

*中国电信 5G 套餐：

虽然流量包大小一样，但通过客服咨询、查阅公开信息，我们还是找出了其中的端倪：不同 5G 套餐享受的 5G 下行速率有所差异。

国内运营商将 5G 下行速率划分为 500Mbps 和 1Gbps，只有订购的套餐月费高于一定价格才能享受更高的 1Gbps 下行速率，其中中国联通和中国电信的界定线为 199 元套餐，订购 129 元 / 159 元套餐的话只能享受 500Mbps 的 5G 下行速率，而中国移动的要求则更苛刻一些，238 元或以上套餐才能接入 1Gbps 的 5G 下行速率。

▲ 中国联通冰激凌 5G 套餐资费说明页面，没有列出 5G 速率差异

大部分人选购 5G 套餐就是为了追求更快的网络速率，但国内三大运营商在 5G 下行速率方面采取的不同价位套餐「区别对待」不但没有更加透明的呈现给消费者，甚至在相关说明上玩起了「文字游戏」。如果你在选购 5G 套餐时，相关页面没有关于 5G 下行速率的说明文字，建议通过客服进行二次确认。

值得一提的是，似乎是和国内互联网公司展开了相关合作的原因，现在办理国内三大运营商的 5G 套餐都能够附赠各式不同互联网会员权益或者运营商自家的会员服务，例如中国联通腾讯王卡 5G 套餐在 10 月 31 日前办理，即可在套餐生效后的前三个月内，每个月领取两个腾讯相关的会员权益（通讯视频 VIP / QQ 音乐豪华绿砖 / 快手快币 / QQ 超级会员等）。

中国移动和中国电信的 5G 套餐也有相关的权益，前者根据套餐价格，每月可在酷狗音乐、饿了么外卖、爱奇艺、咪咕系列音乐和其他视频 / 游戏会员等会员权益中任选 1-2 款；后者则在互联网权益的基础上，加入了中国电信自家的天翼系列应用定向免费流量权益。

如果只是尝鲜，或许可以试试「5G 升级包」

上面介绍的套餐更多是针对长期签约的 5G 用户，但如果你想通过更低成本的方式体验 5G，或许可以考虑运营商推出的各类「5G 升级包」。

以中国联通为例，现有 4G 用户可以在不换卡、不换套餐的基础上，通过开通「5G 升级包」来享受最高 500Mbps / 100Mbps 的 5G 下行 / 上行速率，开通费用根据原有 4G 套餐月费梯度计算（原价为 99 元，最低仅需 19 元）。

这类「5G 升级包」一般都可以随时退订，相比转套餐或者办新卡的长期签约来说更加灵活，缺点是下行速率一般只有 500Mbps，但相比 4G 的 300Mbps 签约速率来说已经是极大的提升，当然前提是你的所在地支持 5G 的完整覆盖。

事实上这也是资费问题之外，挡在 5G 面前的最大绊脚石。

虽然目前全国 50 多座城市均开通了 5G 网络，但大多集中在一二线以及部分三线城市，而且开通的城市中 5G 信号覆盖率更是参差不齐。所以在决定开通 5G 套餐前，建议通过下面链接查询自己所在的城市是否已经开通 5G 网络：

*中国联通：点击这里

*中国移动：点击这里

*中国电信：点击这里

值得一提的是，即便你购买了支持 5G 的 iPhone 12，但可能因为各类原因不打算开通 5G 套餐，你依旧可以通过 5G 手机享受更快的 4G 网络速度。

只要所在地能够搜索到运营商的 5G 信号，那么开启 5G 设置后手机也会被优先接入 5G 基站，在硬件层面享受到 5G 的加速效果，但由于 4G 套餐的原因，下行 / 上行速率会被限制在 300Mbps / 75Mbps。