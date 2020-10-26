英伟达 RTX 3070 审查指南泄露，含官方性能测试对比：打平 RTX 2080Ti

IT之家 10 月 26 日消息 英伟达即将发布的新款安培游戏显卡 RTX 3070 的 “审查指南”已经由外媒 Videocardz 泄出，其中包括英伟达官方的 RTX 2070、RTX 2080Ti 和 RTX 3070 之间的数据比较。

对比数据建立在 1440p，最高游戏设置，i9 处理器，开启光追，RT+DLSS 状态下测得的结果，对比图如下：

▲ 图源 Videocardz，下同

官方数据显示该卡在理想情况下可实现约 RTX 2080Ti 的性能，在个别项目中有高有低，其中在 Blender 和 LuxMark 测试中甚至远超其他两款显卡，游戏方面更均衡一些，但均已远超 RTX 2070 显卡。

英伟达新款游戏卡 RTX 3070 指导定价 499 美元和 3899 元，具有新的安培架构，在光线跟踪、DLSS、高分辨率、超低延迟、 AI 增强等方面均有增强。

IT之家了解到，RTX 3070 拥有 5888 CUDA 核心，加速频率 1.73 GHz，8 GB GDDR6 显存，256 bit 位宽，可提供 20.3 TFLOPs 着色器性能 , 39.7 TFLOPs RT 性能以及 162.6 TFLOPs 的 Tensor 性能 。

此外，RTX 3070 GPU 将采用三种基本的处理器：可编程着色器、RT 核心加速光线追踪单元，以及 Tensor 核心的 AI 处理单元。

编程着色器：每个时钟增加了 2 个着色器计算单元，在图灵上仅有 1 个，与 7.9 TFLOPS 相比，该显卡可提供 20.3 Shader-TFLOPS。

第二代 RT 核心：吞吐量现在增加了一倍，因此 RT Core 可以提供 39.7 RT-TFLOP，而 图灵仅有 23.8。

第三代 Tensor 核心：新的 Tensor 自动识别并删除了不太重要的 DNN 权重，与图灵的 63 TFLOPS 相比，新硬件可以提供两倍的速率（162.6 Tensor-TFLOPS）。

其他方面，创新性的创新冷却器和电路板设计：英伟达重新设计了超高密度 PCB ，比之前的设计小 50%，优化散热空间，尽可能提供更高的散热性能，同时保持静音，英伟达将其称之为 "流" 设计，相比 RTX 2070 创始人版音量降低 16dB，散热性能提高 44%。

此外，该显卡还采用了独立推风扇设计，优化 PCB 设计，启用前瞻性的 12 针电源连接器，支持 HDMI 2.1，支持 AV1 解码等。