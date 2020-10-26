七彩虹发布 RTX 3090 火神：三槽、三风扇、3×8Pin 供电

IT之家 10 月 26 日消息 在英伟达 RTX 3090 发布一个多月后，七彩虹终于补齐了其 iGame Vulcan X OC 非公版型号。该显卡是七彩虹目前产品中的旗舰显卡，至少在 iGame KUDAN 发布之前。

IT之家了解到，七彩虹 iGame GeForce RTX 3090 Vulcan OC 具备 10496 个 CUDA 流处理器，拥有 24GB 的 GDDR6X 显存，升级了第三代侧显示屏 “维”，采用施剑者（SWORIZER）散热器 3.0。

性能方面，显卡基础频率为 1395Mhz，Boost 频率达 1695Mhz，OC 模式下分别为 1395Mhz 和 1785Mhz，显存频率为 19.5Gbps，显存带宽 936GB/s，采用 14+8+4 供电设计以及 3*8Pin 供电接口，提供 3 个 DP 接口和一个 HDMI 接口，TDP 仅 390W，官方建议使用 850W 电源。

其他方面，该显卡采用三槽三散热风扇设计，尺寸为 323*158*60mm。

价格方面，与 iGame RTX 3090 Vulcan X OC 尚未在任何一家零售商处上架，因此价格未知，但七彩虹向 VideoCardz 称，该卡将在本周内开售，届时价格即揭晓。