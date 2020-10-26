中端新机，一加 Nord N10/N100 渲染图曝光：后置指纹识别

IT之家10月26日消息 一加将于当地时间 26 日在海外发布新机 Nord N10 和 N100，而在发布前的几个小时关于这两款手机的渲染图已被知名爆料者 @stufflistings 放出。

外媒 91mobiles 得到线人 Ishan Agarwal 提供的消息，一加 Nord N100 的价格将在 199 欧元（约 1577 元）左右，这是 4GB 内存和 64GB 内部存储的版本，这将是该公司自一加 X 以来最便宜的智能手机。

根据过去的报道，一加 Nord N100 将于 10 月 26 日星期一与 Nord N10 5G 一起发布。该公司正式确认了这两款手机的存在，并在周日通过其官方推特账号预告了发布会。91mobiles 表示，Nord N100 将在 11 月 10 日之前上市。

配置方面，一加 Nord N100 将采用 6.52 英寸 HD + 显示屏，并将配备立体声扬声器。将搭载骁龙 460 芯片组，搭配 4GB 内存和 64GB 内部存储空间，预计将运行基于 Android 11 的最新 OxygenOS。

▲ 一加 Nord

一加 Nord N100 将搭载 5000mAh 电池，但目前还没有关于其是否支持快速充电的消息。其将配备三个后置摄像头，包括一个 1300 万像素的主传感器和一对 200 万像素的传感器。这款手机还将配备一个 800 万像素的前置摄像头和一个耳机插孔，IT之家了解到，这些规格与爆料人士 OnLeaks 几天前在 Voice 上提到的一致。