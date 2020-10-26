曝苹果将于明年推出 AirPods 3 和 AirPods Pro 2：后者取消耳机柄，设计形状更圆滑

一份新的报告称，苹果可能会在 2021 年初更新其 AirPods 系列，包括新版本的 AirPods 和 AirPods Pro，还有潜在可能的第三款 HomePod 新型号的消息。

新的报道指出，已经打造好的型号即将面世。第二代 AirPods Pro 显然包括在内，而第三代的 AirPods 也即将推出。

根据彭博社的消息，新的 AirPods 将在设计上与当前的 AirPods Pro 相似，但耳机柄较短且可更换耳塞。虽然它可能会增加电池续航，但它不会包括 Pro 系列的更高级功能，例如降噪。

另外，更新后的 AirPods Pro 将会更紧凑，完全取消耳机柄，并使用更圆滑的形状。据说这与三星，亚马逊和谷歌的耳机设计相似，但挑战是将所有技术都压入较小的外壳中。

两款新型号都将由新的无线芯片供电，并被认为由立讯精密和歌尔进行组装。

苹果仍计划推出其高级降噪的头戴式耳机 AirPods Studio，但据称头带存在问题，导致生产从几周前的原定计划推迟了。据说苹果仍在耳机的侧面留有触摸面板控件，但消息人士称，原来较大的面积已按比例缩小进行生产。

该报告还讨论了 HomePod 的新消息。苹果在内部权衡了一款新的 HomePod，它的价格，性能和音质介于 HomePod 和刚刚发布的 HomePod mini 之间。目前尚不清楚苹果已经做出了什么决定，或者在什么时间交付。