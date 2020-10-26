苹果 iPhone 12 上市三天，盘点那些值得称赞和吐槽的点

（原标题：iPhone 12上市三天了：有哪些值得称赞和吐槽的点呢？）

新 iPhone 上市已有三天的时间，不少用户已经第一时间体验到了 iPhone 12 系列，那么在短短的几天时间里，用户又为我们带来了怎样的反馈呢？接下来，小编将整合本站和网络上一些有代表性的体验和大家分享。

设计

这次的 iPhone12，采用了 iPhone 4S 那种直角边框，看起来方方正正的，拿在手中的感觉还是不错的，比 iPhoneX 那种圆滑的边框更有感觉，尤其是 7.4mm 厚度，配上直角边框特别带感。

iPhone 12 给我的第一感受就是 “轻薄”！今年的 iPhone 12 回归经典直角边框设计，机身重量仅为 162g，手感表现不错。

硌手的问题，如果是裸机使用的情况，肯定长时间使用会比较难受，这里建议大家还是带上手机壳，这样硌手的问题应该不会有。

通讯（5G 和信号）

用了一天，移动的信号是比 XS 好一些，但是提升不大。双卡之后电信就没有上过三格，我也不知道什么原因。还有一个就是 WiFi 很不稳定，搜出来的信号比 iPad Pro 搜出来的少很多。

续航能力无所谓反正 iPhone 11 也是一天充 3 次，关键信号提升很多，之前在家里电信只有 2 格，没网络，现在基本 4 格网络流畅。

信号，没话说！确实比 Xs Max 强太多！福州市移动 5G 基本上市区全覆盖了，速度爽极！

拨打了耗时 40 分钟，拨打 12 个电话进行测试，信号问题较 iPhone 11 系列得到大幅度，暂时没有出现过自动挂断的情况 (之前 iPhone 11 系列手机自动挂断很严重)。

影像

摄像头很给力！夜景模式自动开，成像效果真不错！视频防抖也不错！

其实 iPhone 12 照片的锐度不是特别高，可能是故意这么设置的吧，追求更贴近真实的总体感觉。其滤镜模式是相当不错的，这些色调到现在很多安卓手机也无法掌握，只是模仿的有些接近。

iPhone 12 夜景鬼影门一直存在，夜间拍照天空会出现倒影，去年 iPhone 11 系列也有，今年 iPhone 12 系列，完全没有得到一点的改进。

续航