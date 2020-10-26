《财富》发布 2020 年全球最具影响力女性：柳青董明珠上榜（附全榜单）

据报道，美国《财富》（Fortune）杂志近日发布了 2020 年度 “全球最具影响力的商界女性”排行榜，平安集团联席 CEO 陈心颖、格力电器董事长董明珠和滴滴出行总裁柳青等纷纷上榜。

《财富》杂志每年都会在全球范围内（注：美国除外）评选 “全球最具影响力女性”排行榜，以突出美国以外的商界最具影响力的女性。尽管女性在世界各地的 “C 级高管”中比例仍然很低（全球 500 家最大公司中只有 13 位），但每年都有更多的女性高管，在公司权力的最高层占据一席之地。

今年的榜单上共有 17 位新人，在上榜高管中，许多来自采矿、炼钢、石油和天然气等传统上由男性主导的企业，而其他人则来自一些增长最快、最具创新性、估值最高的初创公司。

今年，《财富》杂志不仅关注了哪些女性掌握了权力，还关注了她们是如何使用权力的。这就是制药公司葛兰素史克 CEO 艾玛 · 沃尔姆斯利（Emma Walmsley）位居榜首的原因。她将公司的许多资源投入到对抗新冠肺炎的斗争中，同时又保持了公司的蓬勃发展。

排名第二的是中国平安集团联席 CEO 陈心颖。今年，平安集团在应对中国疫情方面发挥了关键作用。这也是陈心颖第二次入选该榜单，2019 年她曾排名第四位。

此外，格力电器董事长董明珠排名第五位。《财富》杂志指出，董明珠被认为是中国最严苛（steeliest）的商业领袖之一，在中国消费者因疫情而留在家中，格力 3 万家实体经销商关闭的情况下，她通过举办直播活动来销售产品。在 9 月份一场为时 4 个小时的直播中，董明珠售出了价值 1.75 亿美元的格力产品。

滴滴出行总裁柳青也榜上有名，今年排名第十五位。1 月下旬，当新冠病毒在武汉爆发时，中国最大的网约车公司滴滴出行立即采取行动，为武汉的医务人员组织免费交通。在柳青的领导下，滴滴出行还启动了一项 3000 万美元的基金，为司机提供保护用品和经济援助。

柳青还带头进行了滴滴出行的科技投资，包括 6 月份在上海推出了机器人出租车试点服务，并在美国和中国对其自动驾驶汽车进行了测试。此外，滴滴出行的国际业务也继续发展。自 2019 年 7 月以来，该公司已进入智利、哥斯达黎加、巴拿马和俄罗斯，并在拉丁美洲、亚洲和澳大利亚的现有市场进行了扩张。

以下为全榜单：