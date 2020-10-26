蓝洞：《绝地求生》次世代版将随主机上线，可跨世代游玩

IT之家10月26日消息 《绝地求生》官网今日发布预告，宣布次世代游戏将伴随各次世代主机推出，并与首发日一并上线，同时也公布了一些次世代游戏的细节信息。

IT之家了解到，微软 Xbox Series X/S 版将于 11 月 10 日在全球上线，而索尼 PS5 版将于 11 月 12 日在美国、加拿大、墨西哥、澳大利亚、新西兰、日本、韩国上线，11 月 19 日将会在剩余地区上线，因此蓝洞方面给出的上线日期也吻合。

▲ 图源官网

官方表示，次世代玩家不必担心没有足够的玩伴，该游戏支持跨平台跨时代游戏，无论朋友使用的是 Xbox One、PS4、Xbox Series X / S 还是 PS5 主机都将能够在战场上相互竞争。

微软 Xbox Series X 将支持 60 FPS 的速度。但 Xbox Series S 将仅支持 30 FPS 的 Xbox One S 游戏版本。但蓝洞表示正在努力提供一个选项，以在将来提高 Xbox One S 和 Xbox Series S 主机上的帧速率上限。

索尼 PlayStation 5 将基于 PlayStation 4 Pro 的游戏版本构建。通同样支持 60 FPS 的速度运行。