「汽车圈创二代」涌现，再次围剿特斯拉

汽车市场从来不是一成不变的，尤其在中国这个全球最大的市场。汽车市场更不是「赢者通吃」的游戏，这个市场从不拒绝一个新品牌的诞生。



但对于一个新的汽车品牌来说，能够存在并且成长不仅需要天赋，还需要强大的组织能力，甚至一些「天时地利」。2015 年开始国内就有近百家新造车企业涌现，但到目前只有约 8 家新车企在生产销售汽车，其中仅有 4 家车企突破了上万销量的门槛，才刚刚开始成长。

如今，又有一批汽车新品牌即将涌入市场，它们是「汽车圈的创二代」。在电动智能汽车的商业闭环被特斯拉验证成功之后，新造车势力的崛起之时，如今还有这样一批特殊的「造车新势力」，它们已经背靠成熟的制造生产体系，他们已经有承担风险的能力，它们脱胎于传统车企，但却肩负着变革的使命。

随着上汽内部代号为「L 项目」的神秘新造车计划逐渐浮出水面，同时，东风旗下的「岚图汽车」、北汽的主打中高端市场 ARCFOX 品牌等等都开始了自己的新一轮「高端造车」创业，在快速推动量产的进程中。

对于「汽车圈的创二代」来说，它们有了全新的挑战。制造与资本并不是从零开始，对于它们来说如何更好的利用内部资源更重要，但同时，真正考验它们的是对于组织体系的转变——新的电动汽车产品很容易，但一个与之匹配的能够同样快速迭代的组织体系，才是真正决定这款产品的「加速度」甚至是这个新品牌赢得竞争的关键。

如今的新能源领域赛道中，头部品牌在产品定位和价格上逐渐开始有了「交集」，这也意味着产品上的「贴身竞争」、「刺刀战」更为激烈。

在竞争的阴影之下，「汽车圈的创二代」的机会十分诱人，也十分沉重。

「独立」与「加速」

「造车新势力」们最不易被消费者感知但却最重要的是组织的变革力，其次才是产品定义的方式与能力，最终这些优势才正真体现在产品的细节内，体现在产品「迭代能力」中。

所以「独立运作」是「汽车圈的创二代」们对于这份新事业的决心。

最近上汽内部代号为「L 项目」的新造车计划也逐渐浮出水面。这个新品牌也将以独立公司，全新的轻资产重研发的市场化资本方式来运作。

特别的是，它由上汽集团董事长陈虹亲自挂帅，总裁王晓秋任总指挥，原上汽乘用车公司高管蒋峻出任「L 项目」执行组组长，刘涛任副组长。「L 项目」将冲击纯电动高端领域。

「中国企业永远想要走到汽车产业价值链的高端，必须要进行自主开发，进行原始创新。」陈虹曾在公开场合表达过原始创新、自主开放的重要性。

其实早在 2014 年上汽最早规划了 X 项目，当时对标特斯拉，打算打造成未来新能源+智能化的项目，这是一次超前瞻的布局。两年前，这个项目就进入筹备，上汽开始真正把打造特斯拉级别车辆的高端项目提上日程。

2019 年 5 月，上汽成立核心项目组，从上汽内部抽调上海通用、上汽大众乘用车以及相关产业链（包括零部件、三电、智能驾驶等）的专业人才。为了摒弃过去的「惯性」，它们决定从零开始做起。

但对于产品上市的时间过程却不容「汽车创二代」们半点浪费。在「L 项目」里的产品从定义到上市的时间压缩到了两年以内。

另一个难题是，一个高端品牌的打造必定需要倾注大量的资源。虽然「汽车创二代」背靠的实力是非常雄厚，但重大项目讨论决定的过程中，难免会有分歧。「在最高层的数轮汇报当中，要充分证明L项目的商业合理性，证明高端BEV这个市场真的有机会突破」「L 项目」执行组副组长刘涛说。

数据显示，2024 年中高端乘用车市场规模有望达到 400 万辆的规模。所以 L 项目定位中高端市场，意在抢夺宝马、奔驰、奥迪等豪华燃油车及高端 BEV 产品的市场份额。

同时，中国市场中豪华品牌占整车市场的占比仍然是全球偏低，在 14% 左右，美国、欧洲和日本都在 20-30% 之间，「汽车圈的创二代」们也看到了这其中中国豪华市场的成长空间。

「我们去竞争的市场是一个巨大的蛋糕，他未来的成长空间是非常大的。我们在跟主要投资战略投资人沟通达成了一个共识，高端智能化电动车的赛道是一个确定性的赛道，要进入赛道，要抢占赛道。」刘涛对极客公园说。

外界看来，上汽的这一次转型坚决快速，但其实上汽早已捋臂张拳已久。同时，上汽将打造的这个全新品牌的意在带来更浓厚的「科技诚意」。科技背后的「前瞻技术」是需要创新的积累，同时它也在考验这个新团队强大的量产和执行能力。

再次「围剿」特斯拉

「L 项目」的目标很简单，PK 特斯拉。或者更详细说是顺应软件定义汽车的时代趋势，利用软件迭代，在深度智能化等特斯拉致胜领域做到与特斯拉体验各有所长。

如何做到？首先是要有全新的团队配合新形态产品的快速迭代才能「统一步伐」。更重要的是组织、产品背后的机制统一，都要有「快速迭代」的品质。

「前瞻技术」是「L 项目」产品真正能够 PK 特斯拉的关键之一。为此，上汽以集团旗下企业及投资高科技领域的方式对关键 25 家前瞻技术企业进行布局，以此将真正的前瞻的技术成果快速量产落地，并参与世界智能汽车市场竞争。

例如，上汽「L 项目」打造了新一代架构，通过融合算法延展和智能，以此打造「无界交互的智能座舱」，更多的打造符合中国场景的沉浸式智能驾驶体验。甚至还有「无线充电」这样的新科技，「L 项目」希望展现更多的「科技诚意」。



与行业中「汽车圈的创二代」相比，上汽显然是想利用「技术代差」甩开对手。即便入局不是最早的，但确凭借定义下一代的新「前瞻技术」以及「上汽速度」的落地能力，去突破高端纯电动汽车市场。





不得不说，「L 项目」的初现端倪，为高端纯电动汽车市场带来了更多可能性。很难想象，当上汽多年来积累的「前瞻技术」遇到一个「快速迭代」的新组织体系之后，它们的化学反应将会是如何。

但可以确定的是，上汽的「L 项目」这个被集团内部视为「1 号工程」项目，以及东风旗下的「岚图汽车」、北汽的主打中高端市场 ARCFOX 品牌等等，这些「汽车圈的创二代」们将成为新能源汽车行业下一阶段竞争中不可忽视的一股新力量。