轻量纯净无广告，华为一键测速 App 体验

华为大家都很熟悉了，作为在网络领域的业界巨头，大量 5G 相关的基础设施都有华为参与建设，不少用户的 5G 手机也是华为制造的，要怎么样才能让大家感受到 5G 的威力？华为近日推出了一款非常良心的网速测试 App，体验相当惊艳！一起来看看吧。

华为这款网速测试 App 名叫 “一键测速”，当前在华为商店中上架。一键测速 App 是完全免费的，也没有广告，可谓是相当良心了。

一键测速：https://appgallery.huawei.com/#/app/C102596789

一款测速 App，到底能做出怎样的亮点？要知道市面上的网速测试 App 可谓是汗牛充栋，没一千也上百，从著名的 Speedtest 到普通的 XX 手机管家，都能测试网速。而这款一键测速 App 的出众之处，就在于它的界面设计。

▲一键测速 App 主界面，只需要很少权限，非常干净

市面上的网速测试 App 往往只是用一个指针，来呈现测速过程和结果。而这款一键测速 App 的界面设计，就带感多了——它使用的是一个动态变化的地球，当你点击测速的时候，整个地球都会旋转跃动，非常动感。用文字可能有点难以表达，大家看看下面的动图，就可以感受到了。

▲视觉效果非常动感

在功能方面，一键测速 App 也基本功扎实。得益于是国内开发的 App，它并不会像某个测试 App 一样不稳定。在使用时，它会根据网络类型来连接合适的测试服务器，随后测试上传下载速度，以及延迟、抖动和丢包，整个过程一气呵成。

▲测速一气呵成

除了测试网速以外，它还提供了检查网络问题的功能。这个功能相当实用，如果你遇到突然上不了网的情况，不确定是网络、环境还是 App 本身的问题，那它就能给你找出答案。在底栏中，可以点击 “诊断”进入这一功能模块。在其中，选择对应的问题场景，随后经过检测，即可诊断网络的种种信息，包括信号强度、Ping、LAC、SINR、外网测试等等，是否有问题一目了然。

▲带有网络诊断功能

此外，一键测速 App 还可以查看测试过的历史记录等等，方便回溯。

▲可以回看记录

总的来说，这款华为推出的一键测速 App，界面设计算得上是同类产品中的佼佼者，功能也非常实用，感兴趣的朋友不妨尝试一下吧。