苹果 Boot Camp 更新曝光未发布的 16 英寸新 MacBook Pro

上周，苹果发布了 Boot Camp 的更新程序，该程序可在 Mac 上运行 Windows。尽管此更新通常不会引起太大注意，但有用户注意到更新说明引用了未发布的 2020 年款 16 英寸 MacBook Pro。

16 英寸 MacBook Pro 已有将近一年的历史，因此它肯定会在不久的将来进行更新。苹果确实在 6 月发布了 16 英寸 MacBook Pro 新的高端显卡选项，但在其网站上仍将笔记本的所有配置称为 2019 年型号。

更新说明：

通过 Boot Camp 运行 Windows 时，Boot Camp 6.1.13 更新会改善 Mac 的兼容性。

此更新：

- 使用内置麦克风时提高了录音质量

- 修复了在 16 英寸 MacBook Pro（2019 和 2020）和 13 英寸 MacBook Pro（2020）上 CPU 负载过重时可能出现的稳定性问题

16 英寸 MacBook Pro 于 2019 年 11 月推出，具有更纤薄的边框，更可靠的采用剪刀机制的妙控键盘。

有传言称，苹果可能计划在 11 月举办另一场活动，推出其首款采用定制苹果芯片处理器的 Mac。至于会否更新 16 英寸的 MacBook Pro，目前尚未有定论。