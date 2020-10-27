MagSafe 充电器要想以 15W 全速充电，目前只能用苹果 20W 电源适配器

IT之家 10 月 27 日消息 在推出 iPhone 12 和 12 Pro 的同时，苹果还推出了一款全新的 MagSafe 充电器，该充电器可以磁吸到设备背面的磁环上，提供高达 15W 的充电功率，比基于 Qi 的 7.5W 无线充电最大速度快一倍。

苹果并没有为 MagSafe 充电器提供电源适配器，需要用户自备 USB-C 电源适配器。苹果出售一个新的 20W 电源适配器，事实证明，这似乎是目前唯一能够为新的 MagSafe 充电器提供全速 15W 充电功率的电源适配器。

YouTube 频道 Zollotech 用 iPhone 12 Pro 和 MagSafe 充电器测试了几个第一和第三方的电源适配器，使用仪表测量实际功率输出。搭配苹果提供的 20W 电源适配器，MagSafe 充电器成功达到了 15W 功率，但他测试的其他充电器都没有提供同样的速度。

被 20W 版本取代的苹果旧款 18W 电源适配器，使用 MagSafe 充电器给 iPhone 12 Pro 充电时，最高可以达到 13W，但 96W 电源适配器和提供 20W 以上的第三方电源适配器与 MagSafe Charger 配合使用时，都无法超过 10W。以下是 Zollo 的测试结果。

苹果 20W 电源适配器 --15W

苹果 18W 电源适配器 --13W。

苹果 96W MacBook Pro 电源适配器 - 10W

Anker 30W PowerPort Atom PD 1 = 7.5W 至 10W。

Aukey 65W 电源适配器 - 8W 至 9W

Pixel 4/5 充电器 - 7.5W 至 9W。

Note 20 超强充电器 - 6W 至 7W。

要想用 MagSafe 充电器和 iPhone 12 或 12 Pro 达到最大充电速度，需要苹果的 20W 电源适配器，而旧的电源适配器将无法正常工作。第三方公司需要推出新的充电器，使用苹果使用的特定电源配置文件来提供最佳的功率，然后第三方充电器才能提供 MagSafe 充电器的全部 15W 功率。

Zollo 的测试还显示，苹果正在使用积极的温度控制，因此当 iPhone 变热时，充电功率往往会保持在 10W 以下。

老款 iPhone，比如 11 Pro Max 和 8 Plus，使用 MagSafe 充电器和苹果的 20W 电源适配器，充电功率在 5W 左右，因此不值得购买 MagSafe 充电器与非 iPhone 12 使用。

IT之家了解到，安卓手机也是如此。MagSafe 充电器在技术上支持基于 Qi 的充电，可以与安卓设备配合使用，但当与安卓智能手机搭配使用时，MagSafe 充电器的输出功率为 1.5W，速度很慢，几乎毫无用处。